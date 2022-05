Siamo vicini ad una nuova puntata dell”Isola dei Famosi’, che sarà trasmessa su Canale 5 nella serata del 6 maggio. Dopo i vari litigi e le accuse tra naufraghi, sarà tempo di molti chiarimenti. Uno fra tutti quello tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni, con il primo che ha criticato duramente la compagna di avventura. Ma la grande novità riguarda la finale dell”Isola dei Famosi’. E siamo in grado di dirvi cosa succederà da qui in poi, almeno stando a quanto riferito da ‘TvBlog’.

Prima di parlarvi della finale dell”Isola dei Famosi’, è emerso che quella del 6 maggio sarà l’ultimo doppio appuntamento, poi il reality sarà trasmesso solo di lunedì. E se da un lato il pubblico assisterà presto all’eliminazione di un naufrago, dall’altro vedrà anche l’ingresso di 3 nuove naufraghe. Insomma, puntata densa quella del 6 maggio. E a proposito di eliminazioni ecco il risultato dei sondaggi. Tre sono i nomi a rischio. Ma andiamo a vedere insieme cosa è stato rivelato stavolta.





Finale Isola dei Famosi in programma il 27 giugno

A proposito del doppio appuntamento settimanale dell”Isola dei Famosi’, ‘TvBlog ha svelato: “Siamo in grado di aggiungere che quella di domani sera sarà l’ultima puntata del programma che andrà in onda anche di venerdì sera. Dalla prossima settimana infatti l’Isola dei famosi 2022 andrà in onda solo di lunedì e così sarà fino alla fine di questa edizione”. E poi l’informatissimo sito in questione ha rivelato al pubblico, quando appunto si terrà la finale dell”Isola dei Famosi’ su Canale 5.

Infine, ‘TvBlog’ ha aggiunto che la finale dell”Isola dei Famosi’ ci sarà il 27 giugno, quindi è stato stabilito l’allungamento della trasmissione per la gioia dei telespettatori. Manca dunque molto più di un mese prima dell’atto conclusivo del reality show, presentato da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ora, comunque, non resta che attendere comunque dichiarazioni ufficiali da parte della produzione e della conduttrice per confermare o meno questa data.

Intanto, Guendalina Tavassi ha parlato di Roger Balduino: “Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere. Quando gli ho chiesto cosa farebbe se tornasse Estefania mi ha risposto ‘vado con entrambe’, sono i dati che parlano e che ci dicono che a lui di Estefania non interessa”.

