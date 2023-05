Filippa Lagerback, dopo il silenzio arriva l’annuncio sul suo futuro. Lo ha fatto dalle colonne del settimanale Chi pochi giorni dopo il saluto ufficiale di Fabio Fazio alla Rai durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Fazio che, insieme a Luciana Littizzetto, a Discovery aspettano a braccia aperte. Spiegava Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery: “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros”.

“Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia”.





Filippa Lagerback, futuro deciso: seguirà Fabio Fazio a Discovery

“Un gruppo media leader a livello globale che- in questi anni ha svolto un ruolo determinante nel far crescere l’industria culturale del Paese, proponendo alla platea italiana un modello nuovo di fare contenuti, capace di distinguersi grazie a generi diversi e contemporanei e di creare con il pubblico un legame solido e di reciproca fiducia spaziando dalla televisione al cinema, dallo streaming ai games e molto altro ancora”.

Di Filippa Lagerback, che a Che tempo che fa accoglie gli ospiti del programma con le sue presentazioni, nessuna notizia. Fino ad oggi, giorno in cui ha tolto ogni dubbio: “Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana”.

E ancora: “Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali”. Scelta che anche Bossari che nella stessa intervista per Chi ha commentato: “Anche questo guardare sempre il lato positivo di ogni cosa, sembra semplice ma non è così. Però lei esce e trova il fiore anche se piove”.