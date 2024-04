Puntata non facile per Tiberio Timperi e anche il pubblico de I Fatti Vostri. Mercoledì 3 aprile 2024 la puntata è iniziata come sempre col buon umore, ma poi ha toccato un argomento delicatissimo che oltre a far commuovere il conduttore lo ha portato a interrompere la diretta e lanciare così la pubblicità. Tutto ha inizio con l’ingresso in studio di Gianni Battista Maestri, papà di un bimbo in stato vegetativo da sette anni per aver ingerito un pezzo di formaggio contaminato.

A I Fatti Vostri ha ripercorso le tappe del suo dramma familiare, dalcalvario in ospedale all’iter giudiziario; “Questa è una battaglia che faccio per salvare altri bambini, le garantisco che io non sono riuscito a salvare il mio bambino ma il mio bambino sta salvando altri bambini”, le parole di Gianni Battista Maestri.

Tiberio TImperi in lacrime interrompe la diretta

“Sono sette anni che io non provo più la felicità, per cosa? Per un pezzo di formaggio. Me l’hanno ucciso”, ha aggiunto in lacrime l’ospite di Tiberio Timperi, che già dopo questa frase ha fatto fatica a parlare per la commozione. Ma lo ha invitato a lottare per l’altra sua figlia.

Gianni Battista Maestri è infatti papà anche di una bambina che oggi ha 13 anni. “Lei ha un dovere però: far sorridere sua figlia”, gli ha detto il conduttore de I Fatti Vostri con la voce rotta. “Io avevo un altro dovere quello di salvare il mio bambino”, la risposta dell’ospite che lo ha definitamente bloccato.

Non è più riuscito a parlare Tiberio Timperi, troppo difficile a quel punto replicare. Sono seguiti attimi di silenzio e poi ha deciso di anticipare lo stacco pubblicitario per riprendersi, riuscendo soltanto a dire: “Fermiamoci qui grazie, ci ritroviamo tra poco”.