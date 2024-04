Neppure il tempo di digerire l’amarezza per le eliminazioni di Giovanni e Nicholas che Amici 23 ripiomba nella sua quotidianità fatta di allenamenti e tensioni. Nelle ultime ore ha preso a circolare il nome della prossima eliminata, la prima ragazza a lasciare il serale. Intanto, ieri, è arrivata la notizia della pace tra Nicholas e Giovanni. Nicholas che, all’inizio, non aveva preso benissimo l’eliminazione. Spiegava: “Non lo so, devo ancora capire. Non pensavo di uscire oggi sinceramente”.

“È stata dura fare le valigie e uscire dalla casetta. È andata bene alla fine, siamo arrivati fino a qua e ci siamo divertiti. Sono felice per quello che mi ha detto Maria (De Filippi) e per i professionisti, che mi sono venuti vicini”. A consolarlo era stata l’amica Gaia: “Hai una vita davanti, come tutti noi. Te lo meriti, per la determinazione che hai e per la passione che metti nelle cose, che non è scontata. Sei stato un esempio per tutti”.





Amici 23 secondo il pubblico Lil Jolie sarà la prossima eliminata

Tornando alla prossima puntata, il pubblico si dice convinto che a meritare l’eliminazione sia la cantante Lil Jolie, già per due volte vicina ad uscire. “La grande pecca di Lil e la poca umiltà. A me non arriva quando canta e oggi ho capito il perché… Non canta per il piacere di farlo e per emozionare ma perché è in competizione canora con gli altri e questo preclude il dare emozione piena quando canta”, si legge sui social.

E ancora: “Se sei veramente bravo/a arrivi al cuore del pubblico senza bisogno di alcuno show. Quest’ultima affermazione di Lil è veramente brutta e ha fatto bene Martina a ribattere”. “Spero se ne vada, non merita di restare: gli altri sono più bravi”. Lil Jolie durante la prima puntata era stata vittima di un brutto attacco di panico, era dovuta intervenire Maria De Filippi per calmarla.

“Sono agitata, sto tremando, però è stato tutto bello – aveva detto dopo il malore Lil – Questa puntata è stata tante emozioni insieme. Mi sono sentita una me che non pensavo di essere. Mi sono sentita figa, bella. Mi sono immaginata nella canzone, l’ultima è stata emozione, rabbia ed emotività”.