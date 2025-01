Grande Fratello, il gesto di Javier su Helena. Come molti sanno la modella brasiliana non sta attraversando un bel momento nella Casa. Le sue recenti liti con Ilaria Galassi e poi soprattutto con Jessica Morlacchi, alla quale ha addirittura lanciato un bollitore, confermano uno stato d’animo molto teso.

Ma d’altra parte l’attuale edizione del reality è iniziata tutta in salita per Helena Prestes. Prima l’avvicinamento a Lorenzo Spolverato terminato con un due di picche e il modello che ha intrapreso una liaison con Shaila Gatta. Poi la brasiliana ha rivolto le sue attenzioni su Javier Martinez. Ma anche in questo caso le cose non sono andate come sperato. E nelle ultime ore c’è stato un gesto clamoroso da parte del pallavolista argentino.

Leggi anche: “Cosa le succede adesso”. Grande Fratello, Helena nei guai: la scoperta dopo il comunicato pesantissimo





Helena accarezza Javier, ma lui la allontana

È successo tutto in un momento di intimità tra i due. Helena e Javier durante la sera hanno trascorso molto tempo insieme. Tanto che gli altri inquilini li hanno definiti “incoerenti e strateghi“. Ma non basta. La modella brasiliana, che non ha mai nascosto il suo interesse per il bell’atleta sudamericano, ha cercato più volte un contatto fisico.

Helena non è riuscita a trattenersi e ha accarezzato più volte Javier. Sul viso, sulle braccia e sulle gambe. Lui, però, non è sembrato molto preso, anzi a un certo punto ha bloccato la modella e le ha detto: “Stai ferma con queste mani“. Poi le ha chiesto: “Ma non hai sonno?”. Insomma Javier non ne vuole proprio sapere nulla. Oltre l’amicizia non si deve andare.

a shaila gatta non l’avrebbe mai detto pic.twitter.com/XtnLpt10Vi — 💥 (@maiunajoia_) January 6, 2025

Neanche Lulù con Manuel una tale disperazione dove la cosa era in qualche modo ricambiata 💀🤣 #grandefratello pic.twitter.com/ipCb9WEguf — Nana (@_nana4__) January 6, 2025

Ancora una volta Helena ha ricevuto un netto rifiuto. La cosa è proseguita, perché in un secondo momento la modella si è sdraiata sopra Javier che si trovava sul divano. Quest’ultimo, però, si è spostato per evitare ulteriori contatti fisici. Naturalmente i commenti dei telespettatori si sono sprecati: “Una tale disperazione non l’ha mostrata neanche Lulù con Manuel”, “Si vede che la cosa non è ricambiata“, “Quanto mi dà fastidio lei”, “Provo imbarazzo per Helena” e “Lei è una disperata”. Con malizia poi qualcuno ha notato: “A Shaila Gatta non l’avrebbe mai detto“.

“Purtroppo io devo uscire”. Grande Fratello choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shaila