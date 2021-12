“Piccolo spoilerino”, dice sempre così Fedez quando non deve dire qualcosa ma la dice lo stesso. Ci risiamo, dopo l’incredibile vicenda della canzone di Sanremo postata su Instagram, ora arriva un’altra piccola anticipazione che forse avrebbe dovuto evitare. Quanto meno questa volta non sembra rischi la squalifica, visto che si tratta di un’ospitata e miete di più. Ma andiamo con ordine. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato le immagini di un luogo che i fan non hanno potuto non riconoscere.

Fedez dice di non voler spoilerare nulla, ma di fatto sembra essere proprio nel corridoio e nell’aula di danza più famosi d’Italia. Con lui anche Alessandra Amoroso, che potrebbe essere l’altra ospite della puntata che è stata registrata oggi e che andrà in onda la settimana prossima. Di cosa parliamo? Ma di Amici naturalmente: il tutto viene pubblicato proprio mentre va in onda un’altra puntata del programma condotto da Maria De Filippi apparentemente in diretta.

Queste le parole che usa il rapper milanese: “Non posso spoilerarvi dove sono, forse… ma posso spoilerarvi la coreografia che farò”, ha scherzato il rapper. La conferma che fosse ad Amici è arrivata quando ha pubblicato la storia da un’aula di ballo: “Ho fatto un’ora di prove. Non si scherza un ca**o raga”, quindi ha aggiunto “sarà bellissimo”. Al popolo dei social non sfugge nulla: “Un ringraziamento speciale a Fedez che, eccezionalmente, è diventato la talpa numero 1 di oggi”.





E ancora: “Fedez: ‘non posso dire dove sono’ sempre lui: mette storie nel corridoio e nella sala più famose d’Italia con tanto di ballerini riconoscibilissimi”. Insomma, altra piccola figura barbina del cantante che proprio in questi giorni sta girando l’Italia per promuovere il suo ultimo disco, Disumano.

tutti recitano per far credere che sia in diretta e poi Fedez ☠️☠️☠️ #Amici21 #Amicispoiler pic.twitter.com/JEwaAer5vN December 12, 2021

Ma non solo, insieme a Chiara Ferragni, Leone e sembra anche la piccola Vittoria, sono i protagonisti di una serie tv che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico: The Ferragnez. E proprio in un episodio della prima stagione si narra tutta la storia dello spoiler di Sanremo: risate assicurate con le lacrime di Fedez.