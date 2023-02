Sono passate quasi due settimane dalla finale di Sanremo 2023, ma di Fedez e Rosa Chemical si sta continuando a parlare con una certa insistenza. Infatti, nei giorni scorsi i due erano stati implicati in guai giudiziari con un esposto presentato da Pro Vita nei loro confronti. In tanti si sono scandalizzati per il bacio tra i due cantanti e soprattutto per aver imitato un rapporto di natura sessuale all’Ariston. E ora è arrivata una decisione importante, alla luce di queste accuse mosse ai loro danni.

Dopo Sanremo 2023 Fedez e Rosa Chemical hanno saputo di questa indagine da parte della procura di Imperia, che ha dovuto immediatamente prendere in esame l’esposto di Pro Vita, presentato grazie all’avvocato Ghelfi. Inoltre, c’erano state anche alcune note di Coghe, Giovanardi e dell’avvocato Cianciulli. L’accusa a carico dei due artisti era decisamente molto pesante e si era in attesa di una presa di posizione da parte della procura. Che è arrivata proprio nelle ultime ore.

Leggi anche: “Ho da dirvi una cosa importante”. Chiara Ferragni e Fedez, crisi o no: nuove cose sulla coppia





Sanremo 2023, Fedez e Rosa Chemical: la decisione della procura

In seguito all’episodio avvenuto nella serata conclusiva di Sanremo 2023, Fedez e Rosa Chemical sono stati accusati di atti osceni e atti osceni in luogo pubblico. Inoltre, c’è un’inchiesta aperta anche nei riguardi del cantante Blanco, reo di aver distrutto la scenografia. In quest’ultimo caso spetterà alla Rai fornire ai procuratori maggiori informazioni, in particolare sugli eventuali danneggiamenti e sull’entità dei danni economici. Ma vediamo cosa è stato disposto sul marito di Chiara Ferragni e su Rosa Chemical.

Secondo quanto emerso, la procura di Imperia ha richiesto di archiviare il caso relativo a Fedez e Rosa Chemical perché il fatto non si è verificato, quindi non ci sono le condizioni affinché il gesto dei due sia da considerare un atto osceno in luogo pubblico. Nonostante non abbiano ancora commentato la notizia, certamente i due cantanti saranno sollevati di essersi evitati un processo. Vedremo comunque prossimamente se vorranno intervenire con qualche dichiarazione ufficiale.

E ora si aspettano anche novità sul fronte privato di Fedez. Infatti, da giorni circolano presunte voci su una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. Alcuni pensano che sia tutto vero, mentre altri che sia organizzato a tavolino per far parlare di loro in vista della serie The Ferragnez 2.