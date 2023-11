Bomba su Fedez, infatti una bellissima notizia sta coinvolgendo il rapper milanese in queste ore. Non c’è l’annuncio ufficiale da parte sua, ma la fonte è decisamente attendibile e quindi ci sono ottime opportunità che possa andare a buon fine. Tutto succederà tra non molto, stando a queste indiscrezioni rilanciate da un giornalista che spesso e volentieri anticipa news sulla televisione. E tutti resterebbero stupiti, ma in senso positivo.

Parlando di Fedez, prima di riferirvi tutto su questa bellissima notizia, domenica scorsa è stato ospite di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e ha pianto: “Ho avuto una telefonata con Gianluca Vialli che non avevo mai visto di persona. Abbiamo parlato e lui mi ha fatto diventare un uomo migliore. Mi piacerebbe dire che la malattia mi ha fatto bene ma purtroppo no, ho avuto altri problemi di salute mentale. Ci sto lavorando. Il cancro al pancreas mi ha portato a cercare situazioni simili”.

Fedez, bellissima notizia: cosa succede al rapper

Dunque, su Fedez la bellissima notizia fa riferimento al piccolo schermo, infatti secondo queste anticipazioni date dal giornalista Giuseppe Candela che le ha prese però dal sito Libero, lui sarebbe pronto a sbarcare in televisione in veste di conduttore di uno storico programma. Quest’ultimo è stato presentato per anni da un grande presentatore Mediaset, ma ora la trasmissione cambierà canale e rete e l’artista vorrebbe sorprendere tutti col suo operato.

Secondo Libero, Fedez dovrebbe presentare Chi vuol essere milionario. Questo l’annuncio di Candela: “Il quotidiano Libero annuncia lo sbarco di Fedez nel preserale di La7 a inizio 2024 (al posto di Lingo e serie in replica) con Chi vuol essere milionario?, format condotto per anni da Scotti. Ho chiesto conferme, la risposta di La7: ‘Nessun commento‘. Quindi non smentiscono”. Non resta che aspettare qualche nota ufficiale.

Chi vuol essere milionario è stato condotto da Gerry Scotti dal 2000 al 2011 e poi lo ha ripreso dal 2018 al 2020. Si tratta dell’ottavo quiz più longevo della tv nostrana e ora sarebbe pronto a ritornare, ma in una versione inedita.