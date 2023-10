Fedez, dopo il ricovero e la paura i giorni felici del ritorno a casa, del compleanno festeggiato alla grande e ora arriva pure un annuncio. In diretta Instagram. Ha spento 34 candeline il rapper, volto della tv e marito di Chiara Ferragni e dopo i festeggiamenti in famiglia, con due torte e i suoi due splendidi figli accanto, il volo per Manchester dove ha partecipato al concerto dei Blink 182, una delle sue band preferite e che conosce personalmente. “Il compleanno più bello di sempre” lo ha definito.

Con il leader dei Blink 182 Mark Hoppus – che nel giugno del 2021 aveva comunicato di dover affrontare un linfoma al quarto stadio – è infatti nata un’amicizia legata all’aver vissuto l’esperienza della malattia. Fedez lo ha conosciuto prima sui social, poi di persona dopo essere stato operato per il tumore al pancreas e gli aveva dato appuntamento al concerto della band a ottobre a Bologna.

Fedez, l’annuncio in diretta

Ma poi “purtroppo il 28 settembre – ha scritto il rapper – vengo ricoverato e dimesso proprio il giorno del concerto, non sono nelle condizioni di poter uscire di casa. Il dottore mi fa una promessa però: ‘Se i tuoi esami del sangue sono accettabili puoi andare al concerto dei Blink il giorno del tuo compleanno a Manchester’”. E così è stato.

“Ed eccomi qua, di fronte al palco ad ascoltare Mark raccontare come questo tour lo abbia salvato dalla depressione della malattia, guardo mia moglie e le stringo la mano, abbiamo entrambi gli occhi lucidi perché sappiamo cosa significhi tutto questo”. Nelle scorse ore, invece, il rapper è tornato sui social per fare un annuncio in diretta.

Annuncio che spazza via ogni dubbio sulla sua partecipazione ai live di X Factor, in partenza il 26 ottobre. “Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor – ha detto Fedez rispondendo ai fan che gli chiedevano notizie sulla sua salute – Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi”.