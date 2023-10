Fedez, arriva l’aspra critica dopo l’intervista. Giorni di apprensione per i fan del cantante ricoverato d’urgenza nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano. Fedez si è infatti sottoposto a due trasfusioni di sangue. Poi, due giorni dopo, un nuovo sanguinamento che però è stato preso in tempo grazie a un’endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni. E dopo le dimissioni e il ritorno a casa dai propri affetti, il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intevista per Il Corriere della Sera.

L’aspra critica a Fedez dopo l’intervista. Le dimissioni tanto attese e sperate sono arrivate: finalmente il cantante è potuto fare ritorno a casa accolto dal caldo abbraccio della moglie e dei piccoli Vittoria e Leone. Un clamore mediatico si è andato a creare intorno alla vicenda, soprattutto quando il marito di Chiara Ferragni ha rilasciato una lunga intervista per Il Corriere Della Sera a cura di Aldo Cazzullo durante la quale ha voluto raccontare nel dettaglio cosa è successo.

L’aspra critica a Fedez dopo l’intervista. Selvaggia Lucarelli senza alcun filtro

Oltre al racconto sull’ultimo ricovero, il cantante ha voluto puntualizzare: “Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta”. E ancora: “A oggi sono seguito da uno psichiatra e da uno psicoterapeuta. Ho provato tantissime cose per star meglio, anche le stimolazioni transcraniche“.

Un passaggio nel corso dell’intervista sembra non essere andato a genio a Selvaggia Lucarelli. Queste le sue considerazioni dopo le parole di Fedez apprese sulla testata giornalistica: “Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi è più la stampa sarà morbosa“, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita”.

E ancora: “Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli. Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca è un prezzo altissimo nella vita”. La giornalista ha infatti replicato a un passaggio di Fedez in cui il cantante ha voluto sottolineare una sorta di morbosità della stampa e le fake news: “È una deriva che chiamiamo clickbait: non serve una notizia, serve un clic per fare aumentare le interazioni”. Per questo motivo, ha specificato Fedez, ha sempre preferito raccontare lui stesso sui social alcuni dettagli sulla propria vita.