Fedez, “finalmente a casa”. Dopo tanta apprensione e 8 giorni in ospedale, il rapper è stato dimesso. Ricordiamo che era stato ricoverato e poi operato d’urgenza a causa di due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna. Una conseguenza, rara ma che può avvenire, dell’operazione al pancreas subita più di un anno fa. Nei giorni scorsi, inoltre, ha subito anche un secondo intervento per una nuova emorragia, per questo motivo i medici avevano rimandato le dimissioni e il ritorno a casa.

Ma nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre, accompagnato dalla sempre presente Chiara Ferragni, Fedez è finalmente uscito dall’ospedale. E si è fermato per pochi istanti a parlare con i giornalisti. “Mi fermo pochi minuti. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui”.

Leggi anche: “Me l’hanno detto i medici”. Fedez dimesso, le prime parole all’uscita dell’ospedale





Fedez, “finalmente a casa”: la foto e la sorpresa di Leone

Come sta adesso Fedez. “Sto bene, devo ancora riprendermi un pochino. Ho bisogno di riposo ma sto bene”. Quindi ha concluso: “Volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni ed è stata veramente una grande”.

Ed è tornato anche sui social. Poco dopo essere stato dimesso, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di famiglia: la sua mano unita a quella dei figli, Leone e Vittoria, della moglie che non l’ha lasciato mai solo in questa settimana difficile e della nuova arrivata in casa Ferragnez, la cagnolina Paloma.

“Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti“, ha scritto. Poi, tra le Storie, Fedez ha mostrato il disegno fatto per lui dal primogenito: “Bentornato papino”. “Ti voglio bene 3000”, ha aggiunto lui riferendosi alla saga Marvel Avengers, con Iron Man e la figlia che gli dice “Ti amo 3000”.