“Me l’aveva detto la redazione…”. Federico Mastrostefano, la bomba su UeD a 13 anni dal trono

Federico Mastrostefano è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Un tronista molto raro, in quell’epoca in cui la trasmissione di Maria De Filippi era caratterizzata da personaggi come Costantino Vitagliano, Diego Conte, Karim Capuano o Giuseppe Lago, sempre al centro dell’attenzione e delle polemiche a causa dei loro comportamenti con le corteggiatrici.

A differenza loro il nuotatore di Manziana è sempre stato semplice, genuino, divertente e desideroso di incontrare la donna della sua vita e questo era ben visibile all’interno del dating show, dove ha sempre cercato di comportarsi in maniera corretta senza creare dinamiche da gossip.Era il 2008 quando Federico si è seduto per la prima volta sul trono e il suo è stato anche uno dei più longevi.

UeD, il retroscena mai svelato di Federico Mastrostefano

Indeciso fino all’ultimo conclude il suo percorso con tre corteggiatrici: Lucia Rossitto, Eliana Michelazzo (diventata famosa per il famoso matrimonio fittizio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone) e Pamela Compagnucci, la sua scelta. La loro storia dura poco e dopo l’addio alla fidanzata decide anche di lasciare il mondo dello spettacolo per tornare al suo amore, il nuoto. Federico Mastrostefano ha infatti dedicato la sua vita al nuoto e in quello per salvamento è stato anche primatista mondiale.





In una intervista rilasciata a Today, oggi Federico Mastrostefano ha deciso di svelare un gustoso retroscena sulla sua partecipazione a Uomini e Donne: “Ero un po’ personaggio inesistente – ha detto per poi lanciare la bomba – La redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo”.

Poi la svolta, con un cambio radicale e il successo del suo trono: “Una sera dovevo fare un’esterna con tre ragazze e, forse perché avevo alzato un po’ il gomito, le ho baciate tutte e tre e da li è partito il mio personaggio. Maria nel dietro le quinte mi diede del pazzo, ridendo”.