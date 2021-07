Federico e Floriana sono stati protagonisti indiscussi della quarta puntata di Temptation Island 2021 quando, all’ennesimo filmato del fidanzato vicinissimo alla single Vincenza, lei ha chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto immediato.

Falò infuocato, con una Floriana che per tutto il tempo è andata dritta per la sua strada – quella dell’addio – infilando una mancanza di rispetto e un torto subiti dietro l’altro, come fossero perline. Poi il primo colpo di scena: dopo aver lasciato il compagno al falò, Floriana è tornata nel villaggio delle fidanzate per fare la valigia e proprio in quel frangente Federico ne ha approfittato per chiedere alla redazione un secondo falò di confronto, il cosiddetto ‘falò straordinario’. Che è andato in scena nella quinta e penultima puntata di Temptation Island 2021, quella andata in onda lunedì 26 luglio.

Temptation Island 2021, colpo di scena al falò di Floriana e Federico

Dopo secondi interminabili di attesa sul tronco davanti al falò, Federico ha visto arrivare Floriana. Tirato un sospiro di sollievo – perché non era detto che avrebbe accettato il nuovo confronto – tra le lacrime ha iniziato a leggere una lunga lettera. “Tu lo sai che non parlo tanto, sono chiuso e faccio fatica a tirar fuori i sentimenti. Oggi però ho deciso di farlo”, ha esordito. “Essermi focalizzato solo su una ragazza mi ha permesso di capire cosa mancava nel nostro rapporto. Meriti le attenzioni che non ti ho mai dato in quest’ultimo anno, un abbraccio, un bacio, cose che davo per scontato”.





E ancora, davanti a una Floriana che sembrava impassibile: “Sbaglio i modi con te, se c’è qualcosa che non va invece di spronarti ti ferisco. Anche quando dico di curarti non lo faccio perché mi fai schifo, ma per il tuo bene. Se ti ho richiamata è perché non ho più dubbi, oggi sono disposto a cambiare per te e venirti incontro. Meriti tanto, meriti un uomo che sappia prendersi cura di te. Oggi non vedo l’ora di sposarti”.

Lei, come detto, ha reagito con freddezza ma poi ci ha tenuto a sottolineare di non averlo mai visto piangere così. E alla fine, colpo di scena, ha ammesso che sarebbe tornata a casa insieme a lui. Raggiunti da WittyTv subito dopo il falò a Temptation Island 2021, lui ha detto di essersi “liberato di un peso”.

E lei: “Io sono felice, ma voglio che tu mi dimostri giorno per giorno che sei cambiato e che hai capito i tuoi errori. Mi ci vorrà del tempo per riprendere fiducia dopo quello che hai fatto qua dentro. […] Ora finalmente hai capito ciò che io provo da un anno, ovvero quando io cercavo di parlarti e tu mi sbattevi la porta in faccia”.