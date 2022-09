Ci sono già polemiche su Federico Dainese, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nemmeno il tempo di conoscerlo che è emerso qualcosa di inaspettato, di cui si sarebbe reso protagonista in passato. A rivelare i dettagli è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha postato tutto sul suo profilo Instagram. Il giovane è già conosciuto dal pubblico del dating show di Canale 5, visto che è stato uno dei corteggiatori dell’ex tronista Veronica Rimondi, la quale ha poi scelto Matteo Farnea al termine del percorso.

Come scritto da Novella 2000, Federico Dainese ha fatto un video di presentazione ufficiale come nuovo tronista di Uomini e Donne e nel filmato ha esclamato: “Sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico e sono 5 anni che lavoro con mio padre. Un po’ mi vergogno che a 25 anni mi rifà ancora il letto, ma la mamma è sempre la mamma. Con le donne non mi reputo un ragazzo molto fortunato. Quando mi innamoro divento quasi un sottone, spero di trovare una ragazza sincera che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o per quello che faccio”.





Federico Dainese, sul nuovo tronista di Uomini e Donne le prime polemiche

Venza si è soffermato immediatamente su Federico Dainese, il cui percorso come nuovo tronista di Uomini e Donne rischia già di partire in salita. Avrebbe avuto un comportamento non proprio illuminante, secondo l’influencer, che ha scoccato una prima critica nei suoi confronti. Ovviamente lui dovrà fare di tutto per far ricredere gli scettici e dimostrare di essere molto interessato a questa avventura e soprattutto a ricercare la sua partner ideale. Ma vediamo che tipo di segnalazione è arrivata.

Ecco cosa è stato svelato su Federico Dainese: “Iniziamo con gli scoop! Il nuovo tronista che fino a qualche settimana fa invitava in vacanza una ex partecipante del Trono Over. Sarà un altro caso umano!”. Non sappiamo se lui vorrà replicare a queste affermazioni e soprattutto non è detto che confermerà questa indiscrezione. Non è stato riportato il nome di questa ex dama del programma di Canale 5. Certo, il suo avvio a Uomini e Donne forse se lo aspettava diversamente e senza polemiche.

L’altro tronista è Federico N., ingegnere aeronautico di 25 anni. “La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. Sono Federico, ho 25 anni, vengo da Roma e sono un ingegnere aeronautico. È un lavoro di grande responsabilità”, ha spiegato nel video postato anche online.

“Federico e Federico”. UeD ufficializza i nuovi tronisti: chi sono e cosa fanno