Rivelazione inaspettata di Federica Sciarelli, che da tantissimi anni è la regina incontrastata del programma ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3. Purtroppo per la conduttrice televisiva non sarebbe tutto rose e fiori, infatti ci sono dei problemi che si mettono costantemente di traverso. E lei si è data ormai una spiegazione definitiva su quanto accade spesso. Non tutti apprezzano il suo operato e ora ne ha voluto parlare apertamente nel corso di un’intervista, che ha rilasciato proprio nelle scorse ore.

Un paio di mesi fa Federica Sciarelli ha voluto rendere omaggio all’ex conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’, Donatella Raffai, deceduta l’8 febbraio: “Donatella Raffai non l’ho mai conosciuta. Per me è sempre stata una formidabile compagna di viaggio. Lei ha fatto grande Chi l’ha visto? e rimarrà per sempre la mia compagna di viaggio”. Come qualcuno ricorderà, la Raffai aveva iniziato a condurre il programma di Rai3 fin dalla prima puntata nell’oramai lontano 1989. Ma vediamo cosa ha detto la Sciarelli.





Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli: “Provano a fermarmi”

‘Biccy’ ha voluto anche riportare alcune dichiarazioni di Federica Sciarelli sull’ipotesi addio: “Se me ne vado e lascio Chi l’ha visto? No non ci penso proprio. In futuro magari accadrà, sono una giornalista e c’è anche bisogno di cambiamenti e stimoli, ma adesso no. Il mio lavoro mi porta a conoscere bene le persone e i casi che tratto. Così entro in contatto con i familiari e qualche volta si creano legami. Ad esempio io e la madre di Elisa Claps abbiamo un bel rapporto. Abbiamo cenato insieme e ho dormito da lei”.

Durante la sua conversazione con un giornalista di ‘TeleSette’, Federica Sciarelli ha esclamato: “Sono veramente tantissime le querele che arrivano. E sono tutte per fermarmi. Vado spesso nell’ufficio legale della Rai, mi dispiace per tutto il lavoro che devo dargli. Loro mi dicono che se arrivano così tante querele significa che facciamo un buon lavoro. In effetti ne vale la pena. Risolvere situazioni difficili o far riaprire indagini sono soddisfazioni impagabili”. Quindi, ha sempre dovuto fare i conti con problemi seri.

Federica Sciarelli è al timone di ‘Chi l’ha visto?’ dal 2004. Due anni fa è invece stata protagonista della conduzione dello speciale ‘Sulla mia pelle – Cosa è successo dopo il film’, trasmesso prima e dopo la prima visione del film dedicato a Stefano Cucchi, ‘Sulla mia pelle’. L’anno prima aveva invece presentato la docuserie Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù’.

“Per sempre la mia compagna di viaggio”. Chi l’ha visto, Federica Sciarelli commossa: un lutto triste