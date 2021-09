“Scomparse preoccupanti…”. Federica Sciarelli torna e ‘avvisa’: “Complicato, se ne sono accorti tutti”

Federica Sciarelli, la conduttrice di “Chi l’ha visto?” più che attesa dal pubblico di telespettatori. Il programma di Rai3 è pronto a partire dopo i mesi di pausa estiva. In onda dall’8 settembre e pronto a portare a casa, come ogni anno, il record di ascolti, il programma vedrà alla guida del timone sempre lei: Federica Sciarelli ha rilasciato un’intervista su Tele Sette.

Prima che il programma rimetta in circolo la sua macchina, la conduttrice Federica Sciarelli non poteva che dare qualche anticipazione, chiamando il pubblico a riflettere anche su aspetti dal forte impatto sociale. La conduttrice, sempre acclamatissima dal pubblico, si è così espressa sui cambiamenti che, in piena emergenza sanitaria, sono avvenuti anche in merito al tema del programma, le scomparse.

“Le persone si sentono in un buco nero. Soprattutto i giovani soffrono molto. Certe scomparse diventano preoccupanti perché partono dal presupposto che alcuni ragazzi non ce la fanno più. E che in questo mondo non ci vogliono stare”.





Ed è indiscutibile che il periodo di pandemia sia stato in grado di incidere su diversi aspetti e di stravolgere del tutto alcuni pilastri che prima di adesso si potevano dare per scontato. Cambiamenti che hanno riguardato anche la conduzione e la messa in onda del palinsesto televisivo, che Federica Sciarelli non poteva che sottolineare.

“E’ stato complicato. Ma penso che i telespettatori non si siano accorti delle tante difficoltà che abbiamo incontrato”, dunque a detta della conduttrice: “Sicuramente riprenderemo a parlare di Denise Pipitone. E del resto non dico nulla, altrimenti le altre trasmissioni, come al solito, mi copiano tutto”.