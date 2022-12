Novità importantissima per Federica Sciarelli e la trasmissione Chi l’ha visto. E non si tratta di qualcosa che accadrà tra alcune settimane, infatti è praticamente questione di ore. Nella serata del 9 dicembre prevista una programmazione inedita e che renderà comunque felici milioni di telespettatori. Anche sulla pagina Instagram ufficiale del programma è stata riportata questa notizia fondamentale. Un gesto tra l’altro straordinario da parte della conduttrice tv, sempre al fianco di coloro che soffrono.

Federica Sciarelli è protagonista assoluta con Chi l’ha visto, in grado in tantissimi anni di attività di risolvere casi spinosi di persone scomparse grazie all’aiuto prezioso della sua squadra. Proprio lo scorso 17 novembre si è registrato un episodio bellissimo in diretta: due ragazze ritrovate. Il colpo di scena quando una telespettatrice ha contattato la redazione del programma dicendo che sua figlia in quel momento si trovava proprio sullo stesso autobus Siena-Torino in cui c’erano anche le giovani smarrite nel nulla.

Federica Sciarelli e Chi l’ha visto: puntata speciale il 9 dicembre

Federica Sciarelli ha deciso di organizzare una puntata speciale di Chi l’ha visto, che dunque non ha niente a che vedere col classico appuntamento serale del mercoledì. Nella seconda serata di venerdì 9 dicembre è stata programmata la presenza della presentatrice Rai, che toccherà uno dei temi più importanti del momento. Ha voluto fortemente alzare l’attenzione su un argomento delicatissimo e che purtroppo ha già causato troppe vittime. Tutto è visibile a partire dalle ore 23.15, quindi dopo il prime time.

La puntata del 9 dicembre è dedicata alla situazione che si sta vivendo in Iran, dopo il decesso di Mahsa Amini per mano della polizia morale del posto, la quale era stata accusata di non aver indossato in modo corretto il velo. Poi si sono susseguite tantissime proteste contro il regime, represse nel sangue. Il titolo dell’appuntamento è Iran: donne, vita e libertà e ci sarà anche la messa in onda di un’intervista molto significativa alla coniuge dello scià di Persia, che si chiama Farah Diba. E il pubblico è pronto a seguire tutto in seconda serata.

La puntata speciale è visibile sia su Rai3 che su Raiplay e questa è l’anticipazione riguardante una frase detta da Diba: “Le pallottole e le armi non potranno fermare la tempesta che si è scatenata”. Chi l’ha visto ritornerà poi regolarmente in onda mercoledì 14 dicembre in prima serata.