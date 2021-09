Federica Panicucci è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Da tanti anni tiene compagnia ai telespettatori con programmi che sono entrati nel cuore di milioni di persone. L’ultimo dei quali è “Mattino Cinque” che per decisione dei vertici di Mediaset è iniziato con alcuni giorni di ritardo. La prima puntata è andata in onda proprio oggi, lunedì 20 settembre. Il motivo di questo slittamento è presto detto.

Tutto è stato dovuto alle due settimane in più concesse a “Morning News” condotto da Simona Brachetti. Una trasmissione che, come ha scritto anche Il Tempo, costa poco, non più di 3mila euro, e garantisce ascolti elevati, intorno al 15% di share. Ma la sorpresa di Federica Panicucci è stata un’altra. La conduttrice si è presentata infatti con un nuovo taglio di capelli, che ora arrivano all’altezza delle spalle. Proprio recentemente inoltre Federica ha vissuto una disavventura che l’ha mandata su tutte le furie.

Federica Panicucci si trova in vacanza con il compagno Marco Bacini e l’albergo in cui alloggia le comunica che non si trova più la sua valigia. Sono attimi di vero panico, tanto che la vip si rivolge nervosa al fidanzato: “Non mi agitare, non mi fomentare, non ho parole”. Poi le viene comunicato che la valigia è stata ritrovata. Subito dopo, tuttavia, ecco l’incredibile accusa: a Federica viene imputato il furto di alcuni gioielli presenti nella valigia scambiata con la sua.





A questo punto un dipendente dell’albergo dichiara di voler controllare nella stanza e nella valigia di Federica Panicucci. Quest’ultima è esterrefatta e reagisce malamente: “Lei controlli, noi facciamo il check-out e ce ne andiamo via dall’albergo. Ora pure ladri siamo…”. Poi viene accusata direttamente dalla presunta vittima del furto e succede il finimondo.

Federica Panicucci non ci sta: “Ma lei non la apre così la mia roba! Io non devo fare proprio niente. Non ci penso neanche lontanamente. Ma secondo lei posso essere una ladra? Noi ce ne andiamo e lei si tenga i dubbi. Della ladra a me non lo dà nessuno, non deve dirmi che sono una ladra sennò la querelo!”. Così gli agenti della Polizia si apprestano a portare tutti in commissariato. Ma, improvvisamente, tutto viene svelato: si tratta di una puntata di “Scherzi a parte”. Federica resta a bocca aperta, ma per fortuna l’incubo è finito.