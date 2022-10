Federica Panicucci, scaletta stravolta a Mattino 5. Anche oggi, venerdì 21 ottobre, è andata in onda una puntata del programma con la popolare conduttrice e Francesco Vecchi. Proprio alcuni giorni fa quest’ultimo in un’intervista ha parlato dell’incredibile successo del contenitore mattutino che in poco tempo ha praticamente raddoppiato gli ascolti tv. Mattino 5 è infatti passato dall’11-12% al 20% di share diventando secondo lui “un caso di studio”.

Naturalmente è stato determinante l’apporto al programma che i due conduttori sono riusciti a dare nel corso degli anni. Lo stesso Francesco Vecchi ha poi posto l’attenzione sulla necessità di avere una squadra valida e di essere sempre pronti a cambiare l’argomento da proporre in base ai temi dell’attualità. “I contenuti della puntata si programmano il giorno prima ma naturalmente fino al cuore della notte tutto può cambiare”. E nell’ultima puntata ne abbiamo avuto la conferma.

Federica Panicucci costretta a cambiare la scaletta di Mattino 5

Nella seconda parte del programma Federica Panicucci ha invitato i telespettatori a mettersi comodi sul divano. Infatti a seguire ci sarebbero stati numerosi servizi su altrettanti argomenti, tra cui anche un approfondimento sul Grande Fratello Vip. “Buongiorno – ha salutato la conduttrice – buon venerdì. Siamo in diretta. Tanti i temi di oggi. Guardate quali sono”. E poi ha lanciato la clip con i contenuti della giornata.

Tuttavia in diverse occasioni Federica Panicucci è stata costretta a interrompere la diretta andando così a stravolgere la prevista scaletta. Proprio nella mattinata, infatti, si sono svolte le consultazioni al Quirinale dei partiti con il Presidente della Repubblica. A salire al Colle sono stati i rappresentanti del centrodestra compresa Giorgia Meloni.

“Scusate, scusate un attimo – è intervenuta Federica Panicucci – devo chiedere la linea da Roma. Guardate al Quirinale sta arrivando la delegazione del centrodestra. Momenti importanti. Seguiremo tutto in diretta. Sta arrivando Giorgia Meloni”. In questo modo non c’è stato tempo per parlare di GF Vip e di quello che è successo ieri nella diretta. In ogni caso alla fine Francesco Vecchi ha invitato la collega a riposarsi nel fine settimana quando Mattino 5 non va in onda: “Io mi riposerò sicuramente, guarda, divanella” ha risposto la conduttrice.

