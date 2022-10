Retroscena clamoroso su Federica Panicucci e Francesco Vecchi e in particolare sul loro rapporto. A parlarne apertamente, senza fare troppi giri di parole, sono stati i due conduttori in occasione dell’ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin. Come spesso accade, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha cercato di sapere qualcosa in più sul loro legame ed ecco arrivare una risposta alquanto inaspettata, che ha lasciato il pubblico perplesso. E in studio nessuno, in primis probabilmente Silvia, si aspettava quelle dichiarazioni.

La Toffanin ha deciso di invitare in studio Federica Panicucci e Francesco Vecchi per soffermarsi anche sul loro rapporto. Intanto, nei giorni scorsi a Mattino Cinque si è ascoltato qualcosa di inatteso sul GF Vip 7. Charlie Gnocchi ha affermato: “Luca ha vissuto giornate in cui non trovava il bandolo della matassa. Si è messo ad osservare le nostre scor*** sotto il letto”. Ascoltata la parolaccia, ha fatto togliere le immagini e ha commentato: “Chiudiamo qua, va bene. Direi che sia meglio rientrare, non so perché ogni volta succedono queste cose”.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi, com’è il loro vero rapporto

Presumibilmente la padrona di casa di Verissimo si attendeva qualche bella dichiarazione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che ormai lavorano da tempo fianco a fianco. Ma il loro rapporto non è come sembra, quindi non ci sarebbe proprio un entusiasmante legame. Certo, dal punto di vista professionale sono decisamente impeccabili e gli ascolti televisivi li premiano quotidianamente, ma passando ad un aspetto più strettamente personale le cose cambiano e a quanto pare in modo significativo.

Silvia Toffanin ha domandato ad entrambi come sia il loro rapporto, in particolare ha chiesto se abbiano dei momenti di tensione o se siano da considerare dei migliori amici. Il primo a rispondere è stato Francesco Vecchi, che ha affermato a Verissimo: “No, non siamo migliori amici”. E si è accodata anche Federica Panicucci: “No, migliori amici non lo siamo. Ma c’è un quieto vivere”. Una situazione che in un certo senso ricorda quella tra Tiberio Timperi e Monica Setta, i quali hanno un legame lavorativo ma non privato.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi conducono Mattino Cinque News, mentre Mattino Cinque lei lo ha condotto dal 2009 al 2021. Lui invece ha esordito nel programma Mediaset nel 2016 e dal 2020 è conduttore di Mattino Cinque News.