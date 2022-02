“Paura per i miei figli”. Federica Panicucci non lo nasconde: “Uno choc”

Federica Panicucci, la confessione solo oggi. La conduttrice avrebbe rivelato tutto nel corso di una lunga intervista rilasciata per il settimanale Chi. Sempre molto discreta riguardo la propria vita personale, Federica Panicucci ha deciso di lanciarsi in un racconto che tirerebbe in ballo anche i figli dopo lo choc vissuto in seguito a un incidente in macchina.

Una vita professionale ricca di grandi successi per Federica Panicucci, che dopo la bellezza di 35 anni vissuti nel mondo della tv e dello spettacolo, rappresenta uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Ma se la luce dei riflettori non ha fatto altro che illuminare il suo lungo percorso professionale, la vita privata è sempre rimasta il più possibile distante dal clamore e dai pettegolezzi.

Eppure ogni tanto anche Federica Panicucci si concede uno strappo alla regola e al settimanale Chi avrebbe raccontato un momento di profonda preoccupazione vissuta di recente in seguito a un incidente in macchina, nello specifico quando si è vista piombare sul tettuccio dell’auto una grossa tegola. Come ogni mamma, il primo pensiero è andato ai figli: “È stato uno choc, solo dopo ho realizzato cosa avessi rischiato” ha ammesso la conduttrice.





“Ho pensato che in macchina con me avrebbero potuto esserci i miei figli, ho pensato che, se il tettuccio non avesse resistito, sarebbe finita nel peggiore dei modi. Ho passato un brutto momento”, ha confessato Federica Panicucci, che ormai da diversi anni vive felicemente la sua storia d’amore con l’imprenditore Marco Bacini con cui non fa che condividere bellissimi momenti poi mostrati anche sui social per la gioia dei suoi fan. E a proposito del compagno, titolare del marchio di moda Rude is cool, la conduttrice avrebbe rivelato come immagina delle probabili nozze con il compagno, argomento sul quale tutto sembra continuare a tacere.

“Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”, continua Federica Panicucci. “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”. Lei che è già stata sposata con il dj Mario Fargetta, amore durato per ben 9 anni da cui sono nati Sofia e Mattia.“Mi sento una donna cresciuta rispetto a prima”, aggiunge Federica Panicucci a Chi. “Insieme è più bello”.