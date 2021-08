“Adesso basta, bugiardi!”. Federica Panicucci, la soffiata sul suo conto la fa infuriare

Slitta di due settimane l’inizio di Mattino Cinque, il programma di approfondimento condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Il programma estivo Morning News, condotto da Simona Branchetti, ha ottenuto un ottimo riscontro ed è stato premiato con la messa in onda fino a venerdì 17 settembre. Pertanto è stata indovinata la scelta di Mediset di puntare sull’informazione anche in un mese estivo come quello di agosto.

Gli ascolti stanno confermando che l’idea si è rivelata giusta: infatti, una puntata di Morning News si attesta sul 15% e costa non più di 3mila euro, come scrive Il Tempo. Per sfruttare la scia positiva del programma che sta battendo Uno Mattina Estate, condotto da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro, l’azienda ha scelto di posticiparne la fine: sarebbe dovuto terminare all’inizio di settembre e invece si protrarrà fino a poco dopo la metà del mese.

Mattino Cinque, dunque, parte il 20 settembre. Per Federica Panicucci si tratta del primo slittamento della messa in onda del programma, che guida da 13 edizioni consecutive. Dal 2016, conduce con Francesco Vecchi. L’ottimo riscontro di pubblico ha anche comportato la riconferma della coppia che torna su Canale5 dopo 4 stagioni di grande successo. Nel 2020, Mattino Cinque è ripartito il 7 settembre sebbene in una versione completamente diversa e con un drastico taglio della cronaca rosa.





La conferma dello slittamento è arrivata anche da Simona Branchetti, 45enne storico volto del Tg5, che conduce Moring News: si tratta del suo primo programma da ‘conduttrice’. Lo scorso anno ha pubblicato Donne è arrivato lo smart working, suo primo libro edito da Leima. E nelle ultime ore è circolata una indiscrezione secondo la quale Federica Panicucci avrebbe reagito molto male alla notizia di tornare in tv solo il 20 settembre.

In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS. #stopfakenews pic.twitter.com/2CdgHN8VVe August 22, 2021

Si è parlato addirittura di un “mancamento” avuto dalla nota conduttrice: “Qualcuno dice che fosse furiosa”. Federica Panicucci, allora, ha ritenuto opportuno intervenire e fare chiarezza. E lo ha fatto con un breve post su Twitter in cui ha manifestato il suo disappunto per le notizie infondate circolate sul suo conto: “In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news. Stop fake news”.