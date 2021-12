“Una grande emozione”. Federica Panicucci e Marco, che giornata ‘assurda’. Ma bellissima

Federica Panicucci, un incontro molto speciale che la conduttrice ha condiviso sui social. L’emozione del momento non riesce a trovare le giuste parole per essere comunicata. La conduttrice di Mattino Cinque, come si sa, aveva annunciato in diretta tv di doversi assentare dal programma in vista di importanti impegni cui far fronte. Ed ecco la prima ‘tappa’ rivelata a tutti con il Natale ormai alle porte.

“Mi assenterò in questo periodo”, ha affermato davanti alle telecamere di Mattino Cinque la conduttrice in persona durante la messa in onda del 10 dicembre, senza omettere i motivi della sua assenza: “Perché avrò due impegni molto importanti da seguire: il primo è il concerto della Vigilia di Natale dall’auditorium della Conciliazione a Roma, e poi la sera di Capodanno, il 31 dicembre con Capodanno in Musica, sempre su Canale 5. Per quanto riguarda Mattino Cinque, invece, tornerò il 10 gennaio”.

Dunque in vista di queste due importanti tappe da vivere con cuore e anima, Federica Panicucci ha lasciato le redini della conduzione al collega Francesco Vecchi, al suo fianco dal 2016. Ed ecco arrivare su Instagram le immagini di un incontro molto speciale che Federica ha vissuto con al suo fianco il compagno e futuro marito Marco Bacini.





Le storie del momento sono state condivise sui social da entrambi, proprio per comunicare quanto l’emozione del momento sia stata incontenibile: “Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione” ha scritto la conduttrice Mediaset a corredo del video che la mostra stringere la mano di Papa Francesco.

Tutto è accaduto proprio durante un’udienza privata che si è tenuta nella splendida sala del Vaticano, a coronamento di un viaggio che ha visto salutare Milano per dirigersi dritti a Roma, come prima tappa di questo periodo molto significativo che segnerà un’altra pagina della carriera professionale di una delle conduttrici più amate e seguite di sempre.