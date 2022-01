Anche lunedì 17 gennaio 2022 Federica Panicucci è tornata puntuale a informare il pubblico Mediaset con Mattino 5. Dopo la prima parte che come di consueto è affidata al collega Francesco Vecchi, sempre in diretta la conduttrice ha introdotto i principali argomenti di cronaca, spettacolo e gossip. E a poche ore dalla nuova puntata del GF Vip 6 ha anche dato due anticipazioni: Kabir Bedi ha compiuto 76 anni e verrà sorpreso dalla moglie.

Mentre in vista del compleanno di Katia Ricciarelli, che alla mezzanotte soffierà anche lei su 76 candeline, ci sarà un intervento di Pupi Avati, ha anticipato Federica Panicucci. Ma prima del GF Vip 6, sempre su Canale 5 i telespettatori assisteranno al ritorno di Barbara D’Urso, che dal 17 gennaio torna al timone di Pomeriggio 5.

Federica Panicucci, il gesto per Barbara D’Urso

In queste settimane Simona Branchetti ha sostituito Barbara D’Urso alla guida del talk pomeridiano. Per tutte le feste natalizie e per i dieci giorni successivi alla Befana il pubblico di Canale 5 ha seguito la giornalista ma ora di nuovo cambio. Ed è stata proprio Federica Panicucci a ricordarlo, segno che tra le due conduttrici che per anni hanno evitato qualsiasi tipo di contatto i rapporti ora sono più che distesi.





Non si hanno notizie certe sul motivo del gelo tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso ma il primo passo verso la pace sarebbe arrivato circa 3 anni fa quando la padrona di casa di Mattino 5 avrebbe incrociato la collega negli studi Mediaset, iniziando a salutarla. Poi a febbraio 2020 un’ospitata in coppia e a sorpresa nello studio di Verissimo:“Le abbiamo riunite”, le parole di un’orgogliosa Silvia Toffanin.

E ora un bel gesto e assolutamente non scontato di Federica Panicucci che, in chiusura della puntata di Mattino 5 del 17 gennaio, ha ricordato ai telespettatori il ritorno di Barbara D’Urso. “Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani vogliamo ricordare che oggi riprende Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso alle 17.25 su Canale 5. E noi invece torniamo con una nuova puntata domani”. Poi l’in bocca al lupo da parte di entrambi.