Federica Panicucci e la gaffe dell’inviato. Anche nella giornata di oggi, venerdì 13 gennaio su Canale 5 nella mattinata è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Come sapete il contenitore di attualità e cronaca è condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi che come al solito hanno lanciato diversi servizi. Dai prezzi dei carburanti ad un’aggressione nei confronti di una dottoressa a Udine e ancora ospedali e scuole presi di mira dai violenti.

Il programma sta ottenendo come spesso accade buoni risultati di ascolto, con punte del 24,4% di share che vale oltre un milione di telespettatori. La coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi funziona, anche se non troppo tempo fa i due confessarono di non essere amici oltre che colleghi: “No, non siamo migliori amici” le parole del giornalista. In ogni caso nel corso dell’appuntamento odierno la Panicucci ha avuto ben altro a cui pensare…

Leggi anche: “Non siamo amici…”. Verissimo, la confessione di Federica Panicucci su Francesco Vecchi, fuori cose brutte





Federica Panicucci rimprovera l’inviato per la gaffe

Ad un certo punto a Mattino 5 si è parlato anche della ragazza segregata e legata in casa dalla madre. La giovane sarebbe stata sottomessa e violentata anche dai fratelli. Il terribile fatto è avvenuto ad Aiello del Sabato, provincia di Catanzaro. Qui il sindaco ha invitato i concittadini a non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Di fronte a questa decisione la stessa Federica Panicucci ha mostrato le sue perplessità. Comunque sul posto c’è l’inviato del programma che invece riesce a parlare con alcune persone.

Nel porre la domanda, però, il giornalista commette una gaffe clamorosa: “Come l’avete presa in paese questa richiesta di silenzio da parte del sindaco perchè sembra di stare in un paesino della Sicilia invece che in Irpinia…”. Appena pronunciata la frase l’inviato si rende conto della gaffe e cerca di porvi rimedio: “Con tutto il rispetto dei paesi della Sicilia ovviamente… Sono anche molto belli”. A quel punto, tuttavia, è stata Federica Panicucci ad intervenire.

“No, no, no… Paolo, ti stavo infatti venendo in soccorso – ha precisato Federica Panicucci – perchè onestamente non userei queste parole nei confronti della bella Sicilia. Assolutamente. Ma neppure di Aiello…”. La stessa conduttrice ha parlato del fatto che, in realtà, le persone parlano e dunque non c’è un comportamento omertoso. Anche perché, ha aggiunto “Il sindaco chiedeva semplicemente di spegnere un po’ i riflettori su questa vicenda assai intricata”.

“Lo dicono stasera”. GF Vip 7, scoop Panicucci su Antonino Spinalbese dopo l’intervento