Nella serata di lunedì 9 gennaio ritornerà la puntata in diretta del GF Vip 7, ma ci ha pensato Federica Panicucci a dare anticipazioni importanti. E si è soffermata su Antonino Spinalbese nello specifico, che ha abbandonato temporaneamente la casa più spiata d’Italia per ricoverarsi e sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Si è parlato moltissimo negli ultimi giorni delle condizioni di salute dell’ex di Belen Rodriguez e tra qualche ora il pubblico sarà in grado di capire tutto perfettamente.

Dunque, al GF Vip 7 stando a Federica Panicucci ci si soffermerà soprattutto su Antonino Spinalbese, ma ovviamente non solo. Saranno tanti gli argomenti che il conduttore Alfonso Signorini tratterà, anche alla luce delle tante discussioni nate recentemente. La più clamorosa ha riguardato Dana Saber ed Oriana Marzoli, che hanno sfiorato la rissa. La prima avrebbe spintonato l’influencer venezuelana ed è probabile che tra poche ore ci sarà un durissimo confronto tra le due belle vippone.

GF Vip 7, Federica Panicucci parla di Antonino Spinalbese

Oltre a soffermarsi sul concorrente del GF Vip 7, Federica Panicucci ha tirato in ballo un’altra vippona e quindi non solo Antonino Spinalbese. Durante Mattino Cinque ha annunciato: “Ci sarà una visita inaspettata per Micol Incorvaia. Poi ci sarà una sorpresona per Oriana, la pin-up della casa. Da non perdere per niente al mondo, appuntamento a questa sera in prima serata con Alfonso Signorini”. Ma precedentemente aveva toccato l’argomento Antonino coi telespettatori che hanno appreso qualcosa di importante.

Su Spinalbese la conduttrice di Mattino Cinque ha esclamato: “Ci sono degli spoiler da dare per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. Vi anticipo subito che ci sarà un collegamento con Antonino, che sta molto meglio e presto rientrerà nella casa più spiata dagli italiani”. Quindi, smentite sul nascere le indiscrezioni che facevano riferimento ad un ritiro da parte del gieffino, che tra non molto potrà rientrare in gioco e proseguire la sua avventura televisiva, nella speranza di arrivare fino in fondo.

Intanto, Oriana Marzoli ha fatto una confessione: “Chi è che ha rubato il mio cuore? Nessuno, in questa casa del cavolo proprio nessuno. Sai chi è l’unico? Il mio ex, ha ancora il mio cuore. Però vado avanti, poi faccio finta che mi interessa qualcuno qui dentro, ma non mi interessa nessuno. Anzi, non è che faccio finta, c’è uno che mi piace, ma non voglio”.