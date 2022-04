Federica Panicucci, il fuorionda a Mattino 5. Microfono aperto, hanno sentito tutti

Gaffe di Federica Panicucci a Mattino 5 durante la puntata di venerdì 15 aprile. All’interno del programma mattutino di Canale 5 si è parlato di tanti argomenti, dalla guerra in Ucraina all’Isola dei Famosi, passando per la pandemia da Covid-19.

Tra i tanti argomenti anche quello dedicato alla regina Elisabetta, che il 21 aprile compirà 96 anni e da poco ha sconfitto il Covid-19, dopo due anni di brutte notizie tra lo strappo della Royal Family di Harry e Meghan, lo scandalo sessuale che ha gettato ombre sul figlio Andrea e la morte del marito, il principe consorte Filippo.





Federica Panicucci, gaffe a Mattino 5: “Quando finisce il servizio?”

“Questo virus lascia molto stanchi ed esausti, non è vero?”, ha detto la stessa regina Elisabetta durante una visita agli infermieri inglesi. I dispacci ufficiali della casa reale avevano parlato di “sintomi leggeri, simili a quelli di un raffreddore”, ma è evidente che il Covid ha avuto ripercussioni maggiori e proprio il servizio andato in onda a Mattino 5 ha parlato delle condizioni di salute della regina.

Durante Mattino 5, come da scaletta, Federica Panicucci ha mandato in onda il servizio della giornalista Barbara Montrasio sulla sovrana della Gran Bretagna e non rendendosi conto di avere il microfono aperto, la conduttrice, evidentemente stufa della lunghezza del servizio, ha commentato: “Quanto dura questo servizio?”.

La @fede_panicucci che figura di merda 🙈🙈🙈lanciano i servizi e poi dice ma quando dura sto coso 🤷‍♂️🤷‍♂️trash tv — Spyke🥷🥷🥷🏎🏎🏎🌍🌍 (@Zaratrhusta2b) April 15, 2022

"Quando dura questo servizio?" 💀💀💀💀 La Panicucci non delude mai a figure demmerda — ✨𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚✨ (@thevimmies) April 15, 2022

Pochi secondi dopo la telecamera ha puntato proprio su Federica Paniucci che, accortasi di aver fatto una clamorosa gaffe, ha cercato di metterci di giustificarsi: “Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta per tornare da voi”, ha detto la conduttrice, non convincendo però i telespettatori di Mattino 5 che hanno bollato la sua frase come ‘clamorosa gaffe’.

“Ho avuto un secondo infarto”. Massimo Lopez, ore di paura: “È successo in treno”