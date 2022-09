“Ah, ecco”. Federica Panicucci, gaffe con la collega a Mattino 5: se ne sono accorti tutti

Tutta la seconda parte di Mattino 5, il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, è stata dedicata alla Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Nella serata di martedì 13 settembre il feretro della sovrana arriva a Londra per consentire ai sudditi di dare l’ultimo saluto a Sua Maestà in vista dei funerali del 19 settembre. Sul finire della trasmissione Federica Panicucci ha intervistato Giorgia Venturini, che ha lanciato la nuova edizione di X-Style.

L’ospite ha fornito alcune interessanti anticipazioni su quello che il pubblico vedrà durante la prima puntata: ampio spazio verrà dedicato sia al Festival del Cinema di Venezia, sia alla morte della Regina Elisabetta: “Intera puntata dedicata alla 79esima edizione del Festival del Cinema…Ovviamente non poteva mancare un tributo alla Regina d’Inghilterra…”. Un’altra novità sarà lo studio. Difatti il programma verrà registrato interamente a Cologno Monzese: “Sarà uno studio completamente digitale e tridimensionale…”.





Federica Panicucci gaffe a Mattino 5: errore sul giorno di X-Style

Poi Federica Panicucci ha commesso una gaffe non sapendo che il rotocalco X-Style dalla prossima settimana tornerà in onda regolarmente il martedì in seconda serata, mentre solo per questa settimana va in onda mercoledì 14 settembre dopo la partita di Champions League Glasgow Rangers – Napoli. “Tanta modernità ed uno sguardo al futuro…Appuntamento tutti i mercoledì in seconda serata su Canale 5…”, ha detto Federica Panicucci.

Quindi ha preso la parola Giorgia Venturini che ha subito corretto la sua collega Federica Panicucci facendo presente che il suo programma X-Style andrà in onda tutti i martedì in seconda serata e che la messa in onda di domani è semplicemente un’eccezione: “Federica, tutti i martedì…Domani sera è solo un’eccezione…”. Federica Panicucci non si è scomposta facendo sapere alla sua collega di aver fatto assolutamente bene a correggerla: “Ah ecco…Domani sera è un’eccezione…Hai fatto assolutamente bene a dirlo…Quindi dopo la puntata di domani tutti i martedì sera…”.

Infine Federica Panicucci ha aggiunto di sapere per certo che la trasmissione di Giorgia Venturini è seguitissima, e quindi è assolutamente giusto dare l’appuntamento corretto: “So che hai tanti affezionati che ti seguono…Quindi diamo l’appuntamento corretto…”. Pertanto, solo per questa settimana X-Style va in onda il mercoledì in seconda serata, mentre dalla prossima puntata si torna alla normale programmazione di martedì sempre in seconda serata.

