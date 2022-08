Avventura da dimenticare per Federica Panicucci, rimasta vittima di un incidente mentre si trovava in vacanza. A raccontare tutto e a mostrare la foto dopo l’accaduto, con le conseguenze fisiche subite, è stata la stessa conduttrice di Mattino Cinque su Instagram. Immediatamente i fan della donna si sono preoccupati e hanno chiesto aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Lei è stata molto chiara e ha rivelato tutti nei minimi dettagli. Ovviamente sperava che non fosse mai successa una cosa del genere.

Dunque, nel corso del suo relax estivo, Federica Panicucci ha avuto in incidente e la vacanza si è quasi rovinata. Soltanto qualche ora prima lei aveva affermato: “Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino. I due hanno fatto ritorno nella città turistica, dove ieri “il tempo non era il massimo”. La Panicucci quindi entra nel dettaglio rivelando al pubblico che la segue quanto accaduto: “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia”.





Federica Panicucci, incidente in vacanza con la bicicletta

Davvero brutti momenti e tanto dolore per Federica Panicucci, che non si aspettava minimamente di incorrere in questo incredibile incidente durante la vacanza a Forte dei Marmi. E ancora una volta le responsabilità sono anche da imputare alle cattive condizioni atmosferiche, che in un certo senso hanno causato questo inconveniente. Purtroppo l’estate italiana del 2022 sarà ricordata non soltanto per il caldo estremo, ma anche per perturbazioni potentissime che hanno messo a dura prova la nazione.

Ecco cosa è successo a Federica Panicucci nella località turistica: “Bene dai, sono caduta con la bicicletta e sono scivolata sugli aghi di pino. Stavo curvando, a Forte dei Marmi c’è stata questa tromba d’aria e le strade sono piene di aghi di pino. Non andavo neanche veloce fortunatamente, però la bici ha fatto l’effetto scivolata. Sono rovinata a terra e mi sono sfasciata un ginocchio, può capitare”. Successivamente ha voluto dare altre informazioni più precise sul suo stato di salute.

Infine, Federica Panicucci ha svelato in riferimento alle sue condizioni dopo l’incidente in bicicletta: “Mi state scrivendo in tantissimi per sapere come va, come sto dopo la mia caduta in bici. Volevo dirvi che sto benissimo. Sono con il cerotto sulla gamba e ho messo anche i pantaloni. Mi sono sfasciata un po’ la mano ma va bene, non è niente di che”.

