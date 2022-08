Attimi di panico per Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini a Forte dei Marmi. I due erano in spiaggia nella nota località balneare quando sono stati costretti a scappare a gambe levate dalla spiaggia. Come è solito fare, tramite social, la Panicucci racconta l’accaduto ai suoi follower su Instagram. “Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino”, racconta la conduttrice spiegando il disagio affrontato delle scorse ore, seduta al tavolo di un ristorante.

I due hanno fatto ritorno nella città turistica, dove ieri “il tempo non era il massimo”. La Panicucci quindi entra nel dettaglio rivelando al pubblico che la segue quanto accaduto ieri. “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia”. Enorme spavento di fronte al maltempo che li ha costretti a lasciare subito la spiaggia. Le cose però si sono subito tranquillizzate e la situazione è tornata normale a Forte dei Marmi.

Federica Panicucci, il suo sorriso (ancora) incanta. Età, peso, altezza e vita privata: dal grande amore con Fargetta alla gioventù ritrovata





Attimi di panico per Federica Panicucci e il suo compagno

Ora Federica può continuare a godersi la sua vacanza con Marco, in uno dei loro ristoranti preferiti. Un dettaglio che in molti hanno notato è che sebbene la Panicucci più volte cerchi di coinvolgere in questo video messaggio il compagno, lui non ne vuole proprio sapere.

Infatti, riprendendolo, Federica ironizza sulla cosa: “Abbiamo mangiato e volevamo semplicemente mandarvi un saluto. Ecco tutto qua, soprattutto Marco”. A questo punto la conduttrice saluta tutto il pubblico che la segue, a cui manda “un bacio super grande” assicurando che legge sempre tutti i messaggi. Tra l’altro non è la prima disavventura che Federica Panicucci ha dovuto affrontare durante questa estate.

Come qualcuno ricorderà, prima di approdare a Forte dei Marmi, la coppia si è goduta un po’ di relax alle Maldive. Anche in quell’occasione, è stata proprio lei a rivelare la situazione spiacevole che si sono ritrovati a vivere. Scendendo nel dettaglio, sono stati costretti a rimanere per più di un giorno senza vestiti. Il motivo? Le valigie non erano arrivate a destinazione.

“Purtroppo è successo”. Federica Panicucci, la brutta sorpresa proprio all’inizio della vacanza