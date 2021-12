Federica Panicucci la conosciamo ormai tutti da tantissimi anni. Infatti, è diventata una delle conduttrici Mediaset più apprezzate, nonostante nell’ultimo periodo siano uscite fuori notizie contrastanti sul suo futuro. C’è chi ha parlato che potrebbe essere estromessa da ‘Mattino Cinque’, ma stando alle ultime notizie ritornerà invece a condurlo insieme al collega Francesco Vecchi a partire da gennaio 2022, subito dopo la fine delle festività natalizie. In tanti però si chiedono cosa faceva prima della gloria.

Intanto, parlando del suo lato privato, Federica Panicucci ha incontrato Papa Francesco insieme al suo compagno Marco Bacini. Le storie del momento sono state condivise sui social da entrambi, proprio per comunicare quanto l’emozione del momento sia stata incontenibile: “Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione” ha scritto la conduttrice Mediaset a corredo del video che l’ha mostrata stringere la mano del Santo Padre. Un incontro davvero indimenticabile per la donna.

Federica Panicucci ha iniziato a rubare la scena nel piccolo schermo nel 1987 e la sua prima esperienza importante è stata in qualità di centralinista della trasmissione ‘Portobello’. Da qui in poi solamente grandi successi per la presentatrice di Mediaset. Ma in tanti si sono chiesti in che modo abbia cominciato a farsi notare. E la televisione non ha assolutamente a che fare. Infatti, prima di entrare nelle case degli italiani, si è distinta in altri due settori altrettanto importanti e decisamente suggestivi.





Come è riportato nella sua biografia personale e professionale, Federica Panicucci si è fatta apprezzare inizialmente negli ambiti della moda e della pubblicità. Le sue qualità lavorative sono state ammirate da molti e si è deciso di lanciarla poi nel mondo della televisione. Ed è stata una scelta sicuramente più che azzeccata, infatti ancora oggi è un punto di riferimento del ‘Biscione’. Anche per il futuro prossimo l’emittente televisiva ha intenzione di puntare fortemente sulle sue performance nel piccolo schermo.

Negli ultimi anni Federica Panicucci è stata protagonista su Canale 5 con il Concerto di Natale e il Capodanno in musica. Nel 2011-2012 è invece stata conduttrice di ‘Domenica Cinque’. Per quanto riguarda la sua sfera privata, dal 2016 ha iniziato una relazione sentimentale con Marco Bacini. Ha un matrimonio alle spalle con Mario Fargetta e ha anche due figli che si chiamano Sofia e Mattia.