Federica Panicucci e Barbara d’Urso, la notizia si diffonde alla velocità della luce. Nuovo anno in vista e anche tanti cambiamenti nel mondo della televisione italiana. A colpire nel segno ancora una volta, il sito Dagospia, che rende nota a tutti la voce in merito a due colossi del piccolo schermo, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque.

Quelle che sembravano solo voci e incertezze oggi sembrano diventare il barlume di una verità. La conferma arriverebbe da Francesco Canino. Il giornalista esperto pare abbia confermato la cattiva notizia per Federica Panicucci, confermando invece la corsa per Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Questa la notizia nel dettaglio.

“Voci da Cologno. Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni “natalizie” di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti. Salvo colpi di scena last minute, confermata l’uscita della Panicucci, mentre Barbara D’Urso tornerà a gennaio”, lo ha spiegato il giornalista attraverso un tweet.





Nuova linea già preannunciata da Pier Silvio Berlusconi che avrebbe fatto menzione dell’arrivo di venti di cambiamento soprattutto per Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Ma di recente anche Alessia Marcuzzi non ha trovato esaudite le sue richieste al fine della conduzione di alcuni programmi, motivo che avrebbero portato alla decisione di un allontanamento dopo 25 lunghi anni di permanenza nell’azienda.

“Banalmente non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”, sono state le parole di Pier Silvio.