Tra le varie storie d’amore nate quest’anno all’interno della casa del Grande Fratello c’è anche quella che vede coinvolti Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. “La strana coppia”, qualcuno li ha definiti: lei del Trentino-Alto Adige, lui napoletano. Hanno ufficializzato la loro relazione da poco e tra loro c’è un bel feeling, anche se non mancano le incomprensioni. Ad Alfonso, ad esempio, non piace che Chiara trascorra intere giornate con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zuedi Di Palma a parlare (male) del suo amico Javier Martinez ed Helena Prestes. Ma anche Chiara ha avuto qualcosa da ridire di recente sul comportamento del fidanzato. Durante la puntata di giovedì 6 febbraio, ha espresso il suo disappunto per alcuni racconti in cui Alfonso citava l’ex fidanzata, Federica Petagna, con la quale aveva partecipato a Temptation Island ed ex concorrente del GF.

Nell’ultima puntata del reality, andata in onda ieri sera su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato la coppia a un confronto. “Capisco il fastidio di Chiara – ha spiegato il concorrente – ma non parlo di Federica perché mi manca. La nostra relazione è finita in un programma televisivo e può esserci curiosità da parte di chi non mi conosce e vuole sapere il mio percorso. Questo, però, non toglie nulla al mio rapporto con Chiara e a ciò che provo per lei”.

Durante la diretta, Alfonso ha ricevuto una lettera da parte di sua madre, Maria, con un messaggio tra le righe: “Ciao vita mia, finalmente ti rivedo felice con Chiara, che mi piace tanto e che ringrazio. È arrivato il momento di chiudere con il passato, senza sensi di colpa o attenzioni particolari. Nessuno ne ha avute per te o per me. Non smettere mai di sorridere”. Pur senza citare il nome di Federica, a tutti è sembrato chiaro che si trattasse di una frecciata alla ex nuora. “Hai capito Alfonso?”; gli ha chiesto a questo punto Signorini. E lui ha risposto: “Sì”.

Mentre Alfonso leggeva la lettera, le telecamere hanno inquadrato in studio Federica Petagna, il cui volto ha tradito un’espressione sorpresa nel sentire le parole della madre del concorrente. Signorini l’ha interpellata, ma lei è rimasta apparentemente calma:

La mamma di Alfonso ha un messaggio per lui… #GrandeFratello pic.twitter.com/gOLn1EoyDz — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2025

“Capisco perfettamente Chiara, so che non è piacevole sentire parlare sempre del passato. Però so anche che Alfonso non lo fa per nostalgia o perché prova ancora qualcosa per me. Lui è molto preso da Chiara. La nostra storia è finita, ed è normale che nei racconti possa riaffiorare il nome dell’altro. Succede anche a me”, ha detto Federica. La ragazza poi ha confessato di essere rimasta spiazzata sulle parole della madre di Alfonso: “Non me l’aspettavo, anche perché nell’ultimo incontro mi ha detto delle belle parole. Non capisco il suo commento”. Ovviamente la vicenda ha trovato molto spazio anche sui social. La maggior parte dei commenti sembrano essere contro Alfonso, accusato di essersi un po’ montato la testa: “Guarda che hai fatto solo TI mica un film candidato agli Oscar! Anche meno fratello caro!!Beh dai hai avuto la clip, puoi dormire sereno”, scrive un fan del Gf rivolgendosi al fidanzato di Chiara.