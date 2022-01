Federica Calemme è entrata nella Casa del GF Vip 6 quasi per ultima. Precisamente la settimana prima di Natale. Dunque sono ormai 40 giorni che è una concorrente del reality di Canale 5 ma ora rischia di uscire perché finita in nomination con altre due new entry ma decisamente più in vista, Nathaly Caldonazzo e Barù.

Tornando a Federica Calemme, che è finita un paio di volte al televoto, la modella napoletana ed ex Professoressa de L’Eredità si è presto avvicinata a Gianmaria Antinolfi con cui ha iniziato una conoscenza. Tra i due c’è del feeling e negli ultimi giorni si sono regalati anche una romantica serata nella Love Boat nella quale è scoppiata la passione.

Federica Calemme, lo sfogo su Alfonso Signorini

Nelle ultime ore, invece, sempre con Gianmaria Antinolfi Federica Calemme si è lasciata andare a un piccolo sfogo che forse (forse) verrà mandato in onda nella prossima diretta. Perché di mezzo c’è il conduttore del GF Vip 6: la modella si è infatti detta convinta che Alfonso Signorini non le dia abbastanza spazi perché la ritiene ‘poco interessante’.





Questa confidenza è scattata quando il suo inquilino, steso accanto a lei, ha previsto un ingresso del padre nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022 per farle una sorpresa: “Venerdì sarà il tuo momento”, le ha detto Gianmaria Antinolfi. Ma Federica Calemme l’ha subito bloccato.

“Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato”, ha replicato la modella. Che poi ha ripercorso con Delia Duran alcuni momenti difficili della sua vita, come quando ha svelato cosa le succedeva a scuola: “Da piccola mi massacravano. A scuola mi chiamavano ‘zingara’, ero scura e mi prendevano in giro perché ero diversa. Mi hanno massacrato”, ha detto Federica Calemme.