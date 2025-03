“Lorenzo ha espresso il desiderio di uscire stamattina, ha anche preparato la valigia”. Allarme dalla casa del Grande Fratello: il concorrente più discusso del reality show è pronto ad abbandonare il gioco. Un colpo di scena clamoroso che arriva a pochi giorni dalla fine del programma, prevista per il 31 marzo. Tanto più che Lollo è stato il primo concorrente di questa edizione a essere stato proclamato finalista.

L’indiscrezione sul possibile ritiro di Lollo è arrivata poco fa tramite una segnalazione arrivata a Deianira Marzano e prontamente rilanciata. Ma anche i social sono in fibrillazione. La situazione per il fotomodello milanese sarebbe precipitata stamattina. La soffiata riportata a Deianira rivela anche il possibile motivo che avrebbe spinto Spolverato a prendere questa importante decisione.

Ovviamente, la notizia ha fatto rapidamente il giro del web, provocando tristezza e preoccupazione tra i tanti fan del fotomodello. “Qualcuno può dirmi cosa sta succedendo?”, domandava preoccupata una fan su X. Un altro rispondeva: “Lorenzo vuole abbandonare, sta aspettando la risposta del GF, ha già fatto la valigia e le buste”. Ma torniamo alla segnalazione di Deianira Marzano.

Secondo quanto riportato dalla fonte, Lorenzo “non ce la fa più… si sente troppo stanco, sempre le cose gli affossano”. Anche quella di ieri sera è stata infatti una puntata molto tosta per lui. Lollo è stato accusato di essere interessato solo a creare clip e, per questo, di essere disposto a usare anche i suoi amici, come Chiara Cainelli, o addirittura la sua (ex) ragazza all’interno della Casa, Shaila Gatta.

A questo proposito, Signorini ha mostrato una clip risalente a gennaio in cui Lollo sembra fare a Shaila una proposta choc, quella di avvicinarsi per una settimana a Lele (Emanuele Fiori). Per gli altri concorrenti, la prova che Lollo sia solo un cinico stratega, mentre lui e Shaila si sono difesi spiegando che si trattava solo di uno scherzo. “Tu e Shaila avete perso la faccia”, ha commentato Signorini. E Cesara Buonamici ha affondato il colpo: “Lorenzo, spero che quella sia una tua controfigura”.

Lorenzo vuole abbandonare, sta aspettando la risposta del gf, ha già fatto la valigia e le buste — Neli (@Neli85Neli) March 7, 2025

Lorenzo ha poi affermato di sentirsi preso di mira dalla produzione. A differenza del suo rivale Javier Martinez, al quale – secondo lui – il GF farebbe “sconti”, Lollo sostiene che a lui non viene mai perdonato niente. Come se non bastasse, ieri sera ha dovuto affrontare nuovamente la signora Lucia, mamma di Shaila, entrata nella Casa per fare una sorpresa alla ballerina. Ma ovviamente Signorini ha colto l’occasione per inscenare un nuovo confronto tra i due.

Shaila: in tutto questo anche se in maniera silenziosa ci sono anche io

anche io ci soffro e ho momenti di difficoltà,ieri son stata in silenzio e ho ascoltato gli altri però mi son sentita un po’ insignificante

poi la mia priorità è stata venire a coccolarvi💔#shailenzo #zelena pic.twitter.com/At76YG1iR0 — ;☔️ (@NelNomedi_) March 7, 2025

Come detto, i fan sono in ansia. Basta leggere i commenti sui social: “Ma Lorenzo ha fatto la valigia e poi non è uscito????”, si chiede una fan della coppia Shailenzo. Non è la prima volta che Lorenzo minaccia di abbandonare il reality. Alla fine, però, ha sempre fatto marcia indietro. E anche stavolta potrebbe finire allo stesso modo. La stessa Deianira, infatti, sembra poco convinta delle reali intenzioni del concorrente: “Ma figuratevi se se ne va”.