Durante la puntata del 14 febbraio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello e si è parlato delle parole che Simona Tagli, nuova entrata insieme ad Alessio Falsone, ha usato per descrivere Greta Rossetti. Parole dette in faccia all’ex volto di Temptation Island e che hanno scatenato la reazione della madre della giovane concorrente del reality show.

Simona Tagli ha attaccato la sua inquilina sostenendo che ha usato le sue “curve” per sedurre alcuni uomini della casa tra cui Vittorio e Sergio. “Sempre buttata addosso a Vittorio, non ne esce bene. Si perde tra un letto ad un altro, non è un atteggiamento carino”, aveva dichiarato. “Fa male, bisogna sdoganare questo tabù in Italia che se hai belle gambe, non hai altro”, aveva risposto Greta Rossetti.

Le parole di Simona Tagli hanno scatenato l’indignazione di molti dei concorrenti della casa e dello stesso conduttore Alfonso Signorini. “Hai detto che Greta Rossetti fa leva sulle sue curve. Per dovere di cronaca, ti ricordo cosa facevi a Buona Domenica. Cosa facevi? Non lavoravi con le tue curve?”, ha detto il conduttore a Simona Tagli. Il conduttore è stato seguito dagli applausi del pubblico e il commento di Anita Olivieri: “Io mi sminuivo per il mio aspetto fisico. Mi curavo poco ed ero giudicata. Greta si cura, è bella ed è intelligente, questa cosa mi ha aiutato tanto”, ha detto la concorrente seguita poi da Letizia.

“Sono d’accordo con Greta, questa condizione la viviamo nella casa. Mi sento toccata in questo discorso, non è accettabile nel 2024, in tv”, ha detto. Peccato che ci siano dei video che hanno incastrato le due concorrenti. “Greta mi sembra me quattro mesi fa”, aveva detto Letizia Petris qualche giorno fa, Giuseppe Garibaldi aveva raccontato poi che anche Perla Vatiero aveva avuto parecchio da rimproverare alla Rossetti.

“Per cosa? Per tutto. È stata in piscina un’ora a parlare con Sergio. Poi è stata in magazzino abbracciata a Vittorio e dopo mentre Sergio la aspettava in piscina e l’ha salutato dandogli la buonanotte, è tornata da Sergio a parlare per altre tre ore. Mentre faceva la crostata stava mano nella mano con Alessio”, ha detto ancora Letizia. Anita aveva chiesto ironicamente: “Ma si è capito chi vuole dei due?”, la risposta di Letizia era stata “No…”. Il video è diventato virale dopo la polemica scatenata dalle parole di Simona Tagli e dalle risposte piccate proprio di Letizia e Anita. “REBECCA, PERCHE’ NON FAI VEDERE QUESTO??? SONO LE STESSE COSE CHE HA DETTO BEA SU GRETA!”, “Ipocriti, cmq se stanno così tranquilli è solo perché sanno di avere il culo parato… E basta con questa omertà”, si legge a commento del video che incastra le due.