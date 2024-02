“Autori, presentatore, responsabili del programma tutti, se veramente provate considerazione, stima o addirittura bene nei suoi confronti, fate un’atto di umanità, mandatelo a casa con qualsivoglia motivazione, perché il livello di guardia è abbondantemente superato”. Questo uno dei tantissimi commenti, oltre 250, a un video spuntato su Twitter in cui i protagonisti sono i concorrenti del Grande Fratello Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi.

Il pubblico del Grande Fratello è insorto dopo il siparietto registrato in mattinata, quando i due si trovavano in cucina intenti a preparare la colazione. Alle prese con il taglio di un’ananas, i due non perdono occasione di mettere in mezzo Beatrice Luzzi, ignara ovviamente di quello che stava accadendo a pochi passi da lei.

“E con questa chiudo”. Mirko fuori, Perla al Grande Fratello. Ma la notizia adesso è uscita





Grande Fratello, terribile gesto di Varrese e Garibaldi

A spiegare come sono andate le cose diversi utenti di Twitter, che proprio sul social hanno pubblicato il video incriminato che riprende la scena. I due sono stati molto criticati, perché hanno cercato il pretesto per colpire Beatrice Luzzi. “Bea voleva un pezzo d’ananas ed essendo finita Giuseppe gliene porge qualche pezzo dal suo piatto. Varrese insiste che il suo piatto sia quello centrale e GG gli dice che è quello da dove ha offerto la frutta a Bea. Lui risponde così: C’è pure chi lo difende…”, si legge su Twitter, dove è stato pubblicato il video incriminato.

Giuseppe ha offerto il pezzo di ananas a Beatrice, ma nel video si sente chiaramente dire ”lo ha preso”, facendo intendere all’attore che la Luzzi avesse preso il frutto senza chiedere il permesso a nessuno. Ovviamente la versione dei fatti fatta da chi ha visto il video era molto diversa, perché come detto è stato proprio Garibaldi a offrire l’ananas a Beatrice. Ma a far infuriare ancor più il pubblico è stata la reazione di Massimiliano Varrese.

Dopo aver capito che quello che voleva era il piatto da cui Beatrice aveva preso l’ananas ha cambiato piatto mostrandosi schifato. “Vogliamo far vedere i video veri che vediamo noi e non le pagliacciate montate ad arte dalla regia GRAZIE BUON LAVORO #GrandeFratello”, ha scritto quindi una utente taggando Rebecca Staffelli. E ancora una marea di critiche e richieste di provvedimenti per l’attore.

Bea voleva un pezzo d’ananas ed essendo finita Giuseppe gliene porge qualche pezzo dal suo piatto.

Varrese insiste che il suo piatto sia quello centrale e GG gli dice che è quello da dove ha offerto la frutta a Bea.

Lui risponde così:



C’è pure chi lo difende…

#grandefratello pic.twitter.com/6LTCnE0W7f — Martina🌸 (@Skoolsucks2) January 31, 2024

“Paolo li davanti sente tutto, come mai non dice che così fa passare un brutto messaggio? che così non si fa? che non è educato? Pagliacci in puntata e scorretti 7gg su 7”, “Che vomito …che schifo..che squallido… bell’esempio per sua figlia ottimo continua così cafone maleducato”, “La cosa triste è che anche al di fuori del Gf esistono questi comportamenti e non sono socialmente accettati, mentre qui nessuno tra autori o produzione fa nulla per ridimensionare la situazione anzi”, “E poi quella cattiva sarebbe Beatrice!! Che vergogna”, sono i commenti del pubblico infuriato.