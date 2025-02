Grande Fratello, a breve sapremo chi dovrà per sempre lasciare la casa. Lunedì 3 febbraio rischiano Emanuele, Giglio, Iago, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma e in base ai sondaggi circolati online pare che a rischiare maggiormente siano Giglio e la Non è la Rai. Ma Alfonso Signorini avrà tanti argomenti da trattare. Uno su tutti l’avvicinamento tra Helena e Javier. Ma ci saranno altre nomination ed è su questo punto che molti spettatori stanno chiedendo a gran voce che Lorenzo sia smascherato.

Da tempo ormai molti spettatori si sono convinti che il modello milanese sia in un certo senso ‘protetto’ dagli autori e dopo aver visto le ultime immagini dalla piscina credono sia arrivato il momento di bloccarlo. Ma cosa è successo? A poco dalla nuova diretta Lorenzo si è appartato con Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice per una sorta di complotto sulle prossime nomination.

GF, pubblico furioso con Lorenzo: “Non si può fare”

In pratica, come ricostruisce il sito Biccy, Lorenzo ha chiamato a raccolta i suoi amici e svelato loro i piani per la serata. Vorrebbe finire al televoto insieme a Javier Martinez, Iago Garcia e Amanda Lecciso e per questo ha chiesto agli altri di guardarlo in diretta nel caso il resto della casa facesse delle nomination inaspettate. “Adesso bisogna parlare di strategie perché il tempo è poco. Facciamo un attimo un po’ di ordine”, ha esordito parlando al suo gruppo.

“Se Iago rimane tu Shaila vai su lui, tanto hai una motivazione. Vuoi provare a fare il discorso della motivazione? Concentrati su quello che hai sentito tu. Serve una frase forte e incisiva con un aggettivo giusto. L’atteggiamento non deve essere troppo da quella ferita perché cadi nel vittimismo, però devi rimarcare”. E ancora, sempre Lorenzo: “Ilaria può uscire, lei ora rischia, ma la mossa non la cambierei. Zeudi spero nomini Javier, ma non so se avrà questo coraggio. Amanda ha già tre voti sicuri, quello di Jessica è il primo. Io devo tirare su altri nomi. Io li conto tutti sempre. Javier se rimane a un voto io vado su Javier, lo piglio e lo sbatto in nomination”.

Scusate ma non era vietato complottare e mettersi d’accordo per le nomination? Quest’anno ai due protetti è tutto permesso?#GrandeFratello pic.twitter.com/NZb0tong5Y — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) February 3, 2025

Gli spontanei e veri per eccellenza Shaila, Lorenzo & co. fanno le prove della nomination. Che barzelletta.#grandefratello — Delilah (@Delilah68293518) February 3, 2025

Poi le istruzioni a Chiara: “Nel caso bisogna che tu mi guardi e segui la linea. La mia nomination cambia in base anche a quella di Giglio. Vediamo anche lui stasera chi nomina. Io vorrei far finire Amanda, con Iago e Javier, con me! Io due ne prendo. Se non mi nominano allora vediamo, ma tu guardami”. Il video ha fatto presto il giro della rete e molti fanno notare come sia vietato dal regolamento accordarsi sulle nomination: “Quest’anno ai due protetti è permesso?”.