Il Grande Fratello sta per affrontare un momento importantissimo, stando alle anticipazioni delle ultime ore. Un coming out starebbe per arrivare nella casa più spiata d’Italia, infatti gli autori starebbero per rendere possibile questa scelta con un annuncio in diretta. Questo segreto è stato già svelato, visto che pare dovesse essere tenuto nascosto ma non è stato possibile grazie ad una soffiata.

A parlare del Grande Fratello è stata Deianira Marzano, infatti l’esperta di gossip e tv ha rotto il silenzio sui social soffermandosi sul coming out che sarebbe ormai imminente. Andiamo a vedere insieme cosa è stato raccontato e soprattutto da chi dovremmo attenderci questa comunicazione inaspettata.

Grande Fratello, coming out in arrivo nella casa

Il coming out al Grande Fratello coinvolge una donna: “Nell’ambiente si sa che a lei piacciono le donne e che in passato ha avuto una relazione con una di loro. Tra l’altro, questa è una cosa di cui lei non ha mai avuto problemi a parlare e sarebbe comunque venuta fuori nel corso del Grande Fratello. Diciamo che l’intento era proprio che questo “segreto” emergesse durante il programma, ma noi lo abbiamo anticipato, ovviamente”.

A chi piacciono le donne è Zeudi Di Palma, la Miss Italia 2021, come chiosato dalla Marzano: “Questo potrebbe anche essere il motivo per cui Alfonso ha deciso di non stare con lei, si è frenato”. Si era parlato della possibilità di un coming out anche di Lorenzo, dato che ci sarebbe una foto di lui con un ragazzo prima dell’inizio del reality. Ma le attenzioni si stanno ora spostando sulla giovane gieffina.

#Zeudi la vogliono con #Javier intanto lei ieri si squadrava Shaila dalla testa ai piedi .



Abbiamo la conferma,saffica pure per noi 😀💜✈️#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/FR9GdCZ0RE — Ily 🌹 (@Noemy924072) December 5, 2024

Anche sui social c’è chi ritiene veritiera questa voce su Zeudi: “La vogliono con Javier, intanto lei ieri si squadrava Shaila dalla testa ai piedi. Abbiamo la conferma, saffica pure per noi”.