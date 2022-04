Non si fa che parlare della rottura di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo in questi giorni. Dopo i problemi avuta dalla principessa etiope con la famiglia del nuotatore, le loro strade si sono divise e praticamente tutti sono intervenuti sulla questione. Da Manila Nazzaro a Clarissa Selassié, passando per Alex Belli. Ma anche una nota conduttrice televisiva ha voluto dire la sua subito dopo la separazione ed ecco che la donna è stata inondata da incredibili minacce e offese, che ora ha denunciato in diretta tv.

Alex Belli, riferendosi a Lulù Selassié e a Manuel, ha fatto sapere: “Quando c’è stato tutto il discorso che loro si sono lasciati, lei era da me perché stava facendo lo shooting fotografico con le sorelle Jessica e Clarissa. C’erano dei problemini tra di loro, non erano di questi giorni. Erano problemi che venivano da lontano, non hanno superato la prova del nove”. Quindi, non si tratterebbe di un addio improvviso ma provocato da qualcosa che già non andava nel verso giusto in passato.





Lulù Selassié, i suoi fan contro Enrica Bonaccorti

La vip in questione si è presentata da Barbara D’Urso, nel corso della puntata del 28 aprile di ‘Pomeriggio Cinque’, e ha rivelato cosa le hanno fatto gli ammiratori di Lulù Selassié, dopo che lei aveva semplicemente detto qualcosa in favore di Manuel: “Grazie a Dio la famiglia Bortuzzo è intervenuta, lei è viziata ed egoista”. Queste affermazioni hanno fatto imbufalire i fan, come riferito dalla vittima: “Mi hanno minacciata ed offesa, non è normale che mi abbiano dipinta come razzista”.

Ad essere stata protagonista in negativo degli attacchi riservati dai seguaci di Lulù Selassié è stata Enrica Bonaccorti, che ha aggiunto: “Io vengo qui a Pomeriggio Cinque in veste di opinionista e quindi posso dire cosa ne penso. Sono stata insultata solamente perché ho difeso Manuel Bortuzzo e per il fatto che in Lulù rivedo una ragazza capricciosa e viziata. Ma ho sempre detto che credo al fatto che lei sia stata innamorata”. Staremo a vedere se Lulù dichiarerà qualcosa, alla luce di queste rivelazioni.

Ma i fan di Lulù Selassié si sono scagliati pure contro Manila Nazzaro, la quale ha commentato: “Apriamo il discorso hater, che trovo ridicolo, assurdo e insopportabile, soprattutto quando leggo parole… Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la Casa. Ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie”.

