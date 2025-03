Negli ultimi giorni, una nuova polemica è esplosa sui social riguardo al rapporto tra Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice, due dei concorrenti più discussi del Grande Fratello. In passato, Zeudi aveva raccontato del suo avvicinamento con Alfonso, che in seguito è diventato il fidanzato della sua amica Chiara Cainelli. Durante una confidenza fatta mesi fa a Helena, Zeudi aveva spiegato che, pur non essendoci stato un vero e proprio bacio inizialmente, alla fine aveva ceduto, ammettendo di essersi sentita in obbligo di farlo.

“Avevamo parlato tanto, anche di cose sue familiari, e poi ha provato a baciarmi e io all’inizio mi sono spostata”, aveva spiegato Zeudi, cercando di giustificare il gesto. “Mi sono sentita obbligata, quasi in dovere di farlo per confortarlo. Diciamo che è stata più una cosa sua”, aveva aggiunto, suscitando numerose reazioni tra il pubblico. I commenti sui social non si erano fatti attendere.

Grande Fratello, Zeudi smascherata du Alfonso D’Apice

“Praticamente l’ha baciato perché le faceva pena, aiuto”, “Che falsa”, “Si ascolta quando parla?”, “Ha detto che è stato lui a baciarla”, “Qui siamo al delirio totale, si bacia per confortare”, erano solo alcuni dei messaggi che invadono i social dopo il suo racconto. A distanza didiverso tempo, però, un video condiviso su X sembra mettere in discussione la versione dei fatti raccontata da Zeudi. Il filmato mostra i due concorrenti, Zeudi e Alfonso, distesi nel letto insieme.

Zeudi ha la gamba accavallata al fianco di Alfonso e in un video pubblicato senza il sottofondo della confusione della casa, si sente un rumore che potrebbe benissimo essere quello di un bacio appassionato. “Soprattutto abbiamo video che il Grande Fratello ha mandato in onda ma senza audio! Sentite i rumori del circo? Con gamba accavallata, ma lei disse che lo respinse pure!”, recita il post che accompagna il video.

Zeudi "E' stata una cosa sua (di Alfonso) io mi sono sentita sentita in obbligo (di baciarlo)". Povera piccola innocente 😂😂😂🤡🤡🤡#GrandeFratello https://t.co/kFbPcr1ygd — ForEverZorzando (@GraziaDeNicola1) March 27, 2025

Il filmato ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando nuove polemiche. Gli utenti sono increduli di fronte alla discordanza tra le parole di Zeudi e quanto mostrato nel video, che sembra smentire la sua versione degli eventi. “Ti rinfreschiamo le idee Zeudi?”, scrive qualcuno su X, ricordando il pubblico che ogni momento della casa è registrato e che i dettagli non possono essere ignorati. “Le bugie hanno le gambe corte”, è il commento che chiude il dibattito, sottolineando la discrepanza tra il racconto della concorrente e la realtà delle immagini. E poi chi fa una battuta sulla fidanzata di Alfonso e amica di Zeudi: “Se lo scopre Chiara…”.