Gli animi al Grande Fratello sono ormai incandescenti, con i concorrenti che si preparano a dare il massimo per arrivare in finale. In casa, si sono formate due fazioni ben distinte, ognuna pronta a fare qualsiasi cosa per guadagnarsi il passaggio all’ultimo atto del programma. Da una parte ci sono Shaila, Zeudi, Chiara, Giglio e Lorenzo (che però, nella puntata in diretta, ha espresso il suo disappunto per il comportamento dell’ex fidanzata, Chiara, e di Zeudi, ritenuta una vera stratega al punto di aver portato via i fan a Helena riuscendo ad arrivare in finale).

Dall’altra parte, la fazione composta da Helena, Javier, Mariavittoria e Jessica, dimezzati dopo gli addi di Iago, Federico, Stefania e Tommaso. Qualche ora fa, però, a finire sotto i riflettori delle critiche è stata Chiara Cainelli, recentemente salva dal televoto dopo una sfida molto combattuta contro i Tommavi.

Grande Fratello, Chiara fuma ma incolpa Mariavittoria

Nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio, mentre Chiara stava fumando una sigaretta elettronica nel salone della Casa, una voce della regia è improvvisamente intervenuta, avvertendo: “Non si fuma in Casa”. La concorrente, colta sul fatto, ha nascosto velocemente la sigaretta mentre dal video si sentivano alcuni inquilini della casa che, incuriositi, chiedevano chi fosse stato a fumare. Invece di rimanere in silenzio, Chiara ha risposto mentendo spudoratamente.

“Chi stava fumando? Mariavittoria… che persone! Ma come fa a fumare in Casa?” ha detto Chiara Cainelli dando la colpa a Mariavittoria. La scena non è passata inosservata ai telespettatori più attenti e in pochi istanti il video è stato condiviso sui social, diventando virale e scatenando molti utenti, i quali l’hanno accusata di comportarsi in modo falso.

“Ma lo vedete quanto è falsa, bugiarda e DISONESTA questa 0,95?! CHE SCHIFO MAMMA MIA @alfosignorini @GrandeFratello #GrandeFratello #heleners #JAVI7 #helevier Fuma lei e da la colpa a Mavi #Tommavi”, si legge a correndo del filmato.

“Non ho parole.. Mentono spudoratamente sapendo di essere ripresi da 1000 telecamere h24. Ma nella vita reale, dove le telecamere non ci sono, com’è sta gente?!? Da tenersi alla larga, proprio!”, “Da questi atteggiamenti capisci il motivo se la gente li odia , credono di essere superiori a tutto e tutti, pensano di prendere in giro le persone ed è questo il problema, che credono di farla franca xke sono coperte dalla produzione, tutto convocato purtroppo”, si legge ancora su X.