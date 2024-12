Il Grande Fratello è un palcoscenico di emozioni e conflitti, e il rapporto tra Shaila Gatta e Helena Prestes ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua intensità e complessità. Le due concorrenti, che inizialmente sembravano condividere un legame di amicizia, hanno visto la loro relazione deteriorarsi a causa di gelosie e incomprensioni, culminando in scontri accesi. Il conflitto tra Shaila e Helena è emerso in modo evidente dopo che Helena ha scritto una lettera a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno.

Questo gesto ha scatenato la reazione di Shaila, che ha accusato Helena di cercare attenzioni e di voler provocare tensioni all’interno della Casa. Durante una puntata del programma, Shaila ha dichiarato: “La lettera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, accusando Helena di voler sempre essere al centro dell’attenzione. Helena, dal canto suo, ha risposto affermando di provare sentimenti genuini per Lorenzo e che non intendeva provocare Shaila. Ha sottolineato che la ballerina era gelosa e cercava di coinvolgere gli altri contro di lei.





Questo scambio ha messo in luce le fragilità emotive di entrambe le concorrenti e ha rivelato come la competizione per l’affetto di Lorenzo potesse influenzare le loro dinamiche. Le tensioni sono aumentate nel corso delle settimane, con Shaila che ha continuato a scagliarsi contro Helena in modi sempre più personali. In una sfuriata particolarmente intensa, Shaila ha accusato Helena di falsità e superficialità, dicendo: “Se hai problemi vai dalla psicologa e risolvili. Sei furba e cattiva”.

S: se ti piace J come fa a baciare a te sotto le coperte? IO NON CE LA FAREI



Z :ma infatti !!!



😂😂😂

Ma sono 2 🤡

S ha baciato per 5gg J mentre era già “innamorata” di lorenzo

Z ha limonato col nano e fa la moglie tradita…

#GrandeFratello pic.twitter.com/cNzZu7H6Qr — surreale_ 🦋 (@surreale_) December 29, 2024

Queste parole hanno colpito profondamente Helena, che ha mantenuto un atteggiamento composto durante le offese, ma alla fine non ha potuto trattenere le lacrime. Con il passare del tempo, il rapporto tra Shaila e Helena è diventato sempre più complicato. E ora l’ex velina è tornata all’attacco riguardo i comportamenti di Helena.

QUESTO MI FA MOLTO RIDERE

lei fa la morale ad Helena, lei che ha preso per il culo Javier, baciandolo e altro sotto le coperte, dicendogli di negare e non dire nulla facendolo passare per coglione per poi fidanzarsi con un altro.#GrandeFratello pic.twitter.com/bvuXGse6vF — 𝓐lba 𐙚 (@albagiu__) December 29, 2024

Un utente scrive su X: “Fai ridere, lei fa la morale ad Helena, lei che ha preso per il cu** Javier, baciandolo e altro sotto le coperte, dicendogli di negare e non dire nulla facendolo passare per cogl*** per poi fidanzarsi con un altro”. Insomma, da che pulpito viene la predica, direbbe qualcuno. Shaila parla di quel bacio tra la Prestes e Zeudi, un fatto che ha fatto star male l’ex Miss Italia. È arrivato il tempo di un confronto? I fan lo sperano.

