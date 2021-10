Ospite della nuova puntata di Non è l’arena su La7, Fabrizio Corona. Invitato da Massimo Giletti, l’ex re dei paparazzi si è duramente scontrato con gli ospiti in studio. Non è stata di certo un’intervista semplice. Il padrone di casa ha dovuto più volte intervenire per placare gli animi, soprattutto quello di Corona che, indispettito dalle considerazioni degli altri ospiti al programma, ha più volte alzato la voce. Eppure nei primi interventi aveva definito Luca Telese un bravo giornalista e Alfonso Sabella, un ottimo magistrato. Tuttavia, dopo qualche minuto la situazione si capovolge.

Quello che manda Fabrizio Corona fuori di testa è una frase di Luca Telese: “Fabrizio Corona è una persona malata”. Il giornalista di Tpi commenta così il racconto che l’ex re dei paparazzi ha appena letto in studio, facendo calare il gelo. “Mi stavo mangiando il braccio, come un cannibale”, ha ricordato Corona a proposito della terribile esperienza in un bagno dell’ospedale psichiatrico dov’era stato portato pochi mesi fa, a causa della resistenza ai pubblici ufficiali che erano andati a prelevarlo a casa per ricondurlo in carcere.

Ma le parole del giornalista scatenano la rabbia di Corona: “Non è in sé, lui stesso lo ha ammesso – sottolinea Telese -, questo è il fermo di una persona malata”. Corona scuota il capo: “Ma non è vero dai…”. “Allora devi chiedere scusa, insulti e ingiuri i magistrati di sorveglianza…”, ribatte Telese. E Fabrizio esplode: “Io odio questi giornalisti italiani di oggi, politicamente corretti”.





E ancora Fabrizio Corona verso Telese: “Puoi giusto scrivere per Tpi, il giornale dei figli dei ricchi che non dà una notizia da anni, è il nulla del giornale”. A questo punto interviene Giletti: “Questa è l’ennesima dimostrazione che non puoi stare qua”, interrompe bruscamente il suo ospite. “Se fai così non fai bene a te stesso, se uno ha una posizione diversa la devi rispettare”.

A quel punto Massimo Giletti gli chiede di non peggiorare una situazione già tesissima. La discussione a colpi di offese prosegue con Alfonso Sabella e Giletti ribadisce: “Fabrizio se continui così ti devo chiedere di uscire”. “Io conosco Corona – interviene il direttore di Libero Alessandro Sallusti -, è una persona lucidissima. Ma la telecamera…”. E dire che era partito bene.