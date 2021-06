Da un po’ di tempo i programmi tv con cuochi, chef e compagnia fanno ottimi ascolti. Da Canavacciuolo a Carlo Cracco, Bruno Barbieri passando per Alessandro Borghese in televisione è tutto uno spettacolo di primi, secondi piatti, dolci e vere prelibatezze. Ora però Benedetta Parodi e i suoi colleghi potrebbero ‘vedersela brutta’ nel prossimo futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni a fare la concorrenza ai famosi chef della tv ci sarà una vip davvero insolita. “Vecchie star della cucina mettetevi da parte! In esclusiva in questa foto le vediamo ritratte insieme il giorno della firma dei contratti”. Di chi stiamo parlando? Ebbene si tratta non di uno, bensì di due volti noti che presto faranno parecchio parlare di sé.

Gabriella Corona e la food blogger Rosaria Romano. Ebbene sì, proprio la mamma di Fabrizio Corona, di cui abbiamo ampiamento parlato nelle settimane scorse per i suoi problemi giudiziari. Ora che la situazione sembra essersi tranquillizzata, con l’imprenditore finalmente lasciato ai domiciliari, ecco che la mamma Gabriella si dà alla tv. A breve potremo vedere Gabriella e Rosaria insieme in tv con un programma culinario tutto nuovo.





La trasmissione andrà in onda su un canale televisivo importante, anche se al momento mancano ulteriori dettagli. Per Gabriella Privitera, questo il suo cognome da nubile, si tratterà del primo programma tv. Anche se di comparsate in diverse trasmissioni la mamma di Fabrizio Corona ne ha inanellate diverse. Soprattutto negli ultimi tempi per parlare della vicissitudini del figlio, ovviamente. Ma questa non è l’unica novità in arrivo.

Uscirà presto, in edicola, infatti, un libro di ricette di cucina e di vita. Un libro firmato probabilmente da entrambe, Gabriella e Rosaria. Ma anche in questo caso non si conoscono i dettagli. Quello che è certo, come racconta Francesco Fredella di Libero, è che le due donne hanno già firmato un contratto. Dunque la signora Corona si appresta ad avere un programma tutto suo, una vera svolta nella sua vita. E chissà che col tempo non riesca a diventare perfino più famosa del suo popolarissimo figlio…