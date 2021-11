“Chi c’è dietro Manuel Bortuzzo”. GF Vip 6, la voce si fa sempre più insistente: “Muove i suoi fili”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo. Altro che ‘dinamiche’, ormai gli scontri, i momenti verità, le relazioni e gli intrecci hanno raggiunto l’apice. E proprio di ‘dinamiche’ ha parlato recentemente Alex Belli a colloquio con Manuel Bortuzzo: “Ma quali dinamiche?! Qui ognuno fa quello che sente”. Insomma l’attore afferma che i vipponi nella Casa sono spontanei. Ma le voci su una possibile ‘sceneggiatura’ che guidi le loro azioni sono tornare a girare vorticosamente.

Da sempre il Grande Fratello Vip è accompagnato da queste insinuazioni, ma di confermato non c’è mai stato nulla. Ora, però, si torna insistentemente a parlare di un vero e proprio burattinaio dietro le quinte. A tirare le fila dei vari personaggi sarebbe nientepopodimeno che Fabrizio Corona. Tanto che ormai si parla di “Coronagate”, una rete nella quale sarebbero finiti Alex Belli, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. E perfino Manuel Bortuzzo…

Già prima che iniziasse il GF Vip girava la voce che a scrivere i copioni dei vip fosse stata Nina Moric. Dunque sarebbe stato tutto scritto. Dalle litigate tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge alla ricerca dell’amore da parte di Gianmaria Antinolfi. Dall’avvicinamento di Soleil a Manuel all’ingresso del fidanzato di Francesca Cipriani. Ma non è finita. C’è un dettaglio che, se confermato, darebbe credito in modo definitivo al “Coronagate”. Ebbene il videomessaggio girato da Greta Mastroianni, ex di Gianmaria Antinolfi, sarebbe stato girato all’interno della casa dell’ex re dei paparazzi.





A rivelare tutte questi retroscena è stata la principessina Lulù Selassié che nella notte di Halloween ha ascoltato alcune frasi di Alex Belli: “Sono matti, stanno urlando ed hanno pure detto a Sophie che doveva farsi la storia con Manuel ed Alex era lì quando hanno organizzato…”. Queste le parole dette da Lulù ad altre coinquiline. A questo punto la sorella Clarissa, infuriata, ha esclamato: “Scusatemi, ma io non ci sto, ora vado a prendere Gianmaria”. La regia, però, ha staccato le riprese.

Parlando con Manuel Bortuzzo dell’ingresso in casa del fidanzato di Francesca Cipriani, Alex Belli ha inoltre rivelato: “Non sta un giorno solo”. E di rimando l’ex nuotatore: “No, diventa un concorrente. Te lo dico io”. “Me lo aveva detto Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?” le parole dell’attore. E Ciccio Pasticcio altri non sarebbe che Fabrizio Corona. E in tutto questo Alfonso Signorini che fa? Cita proprio l’ex re dei paparazzi quando Sophie riceve la visita del papà: “Non mi aspettavo avesse un padre così, sembra Fabrizio Corona, vabbé”. Solo un caso?