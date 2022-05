Fiori d’arancio per il noto attore italiano. Un annuncio atteso dai più affezionati fan del volto della tv italiana, già papà insieme alla compagna della splendida Agnes. La notizia delle nozze si diffonde a corredo di uno scatto di coppia e un primo piano sull’anello di fidanzamento. Ecco di chi stiamo parlando.

Fabio Fulco e la compagna Veronica Papa presto sposi. L’annuncio non poteva giungere se non attraverso la foto di coppia con tanto di anello al dito della spledida fidanzata dell’attore italiano, madre di Agnes: “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIII”.





Queste le parole attraverso cui Fabio Fulco comunica ai fan la notizia a cui hanno risposto con una cascata di cuori e di congratulazioni. Ma Veronica Papa chi è? Conosciamola meglio. Classe 1995, Veronica è una splendida modella che ha fatto riaprire a Fulco le braccia all’amore dopo la fine della lunga relazione con Cristina Chiabotto.

Veronica Papa nasce a Pescara e tutti la ricorderanno come finalista di Miss Italia 2014 e di Miss Mondo 2018.Proprio nel 2021 la modella ha reso Fabio Fulco papà di una splendida bambina, Agnes, riuscendo a realizzare uno dei desideri più importanti nella vita dell’attore, diventato papà e tra non troppo tempo anche marito.

Il sogno di allargare la famiglia che Veronica ha condiviso insieme a Fabio Fulco e accolto con amore: “Ha saputo aspettarmi, con il tempo ci siamo corteggiati, conosciuti e capiti. Ringrazio la mia compagna per non essere fuggita”. Ben 25 anni di differenza d’età tra l’attore e l’imprenditrice che non hanno mai ostacolato la realizzazione di coppia.

“Mi hai fregata”. Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro scopre la naufraga: “Perché lo hai fatto?”