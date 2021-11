“Solo per te”. Sorpresa Luciana Littizzetto, in abito da sposa e dedica speciale. “La coppia più bella”

Ciclicamente ritornano le polemiche sui compensi monstre di alcuni personaggi tv. Specialmente quelli sotto contratto Rai. È una specie di déjà vu, come il gatto nero in Matrix. E il conduttore che oggi festeggia 57 anni diciamo che è un habitué di questo tipo di discussioni. Stiamo parlando di Fabio Fazio, – il cui vero nome per chi non lo sapesse è Fabio Agostino Francesco Fazio – che è nato il 30 novembre del 1964 a Savona.

Lui è uno dei pezzi da 90 del palinsesto della televisione pubblica. Al netto dei bei soldini che guadagna, però, chi innesca certe polemiche dovrebbe anche considerare quanti denari, usciti dalla finestra (per il suo contratto), rientrano dal portone (con pubblicità, audience, reputazione della rete, ecc. ecc. ecc…). Insomma Fabio Fazio compie 57 anni e, può piacere o meno, si conferma anche in questa stagione come uno dei mattatori indiscussi dell’italico tubo catodico. Tra gli auguri che sono arrivati in queste ore non potevano di certo mancare quelli della collega e sodale Luciana Littizzetto.

La coppia di “Che tempo che fa”, talk che va in onda su Rai 3 la domenica sera, è una delle meglio assortite. Fabio Fazio riesce spesso e volentieri a mettere a loro agio gli ospiti con la sua ironia sottile e il suo fare accomodante. Lei, invece, Luciana Littizzetto, sarebbe capace di far incavolare pure un santo con le sue battutacce. Insieme vanno alla grande. Come dimostra anche l’ultima trovata, geniale, della comica che sta facendo impazzire tutti sui social.





Luciana Littizzetto ha voluto fare degli auguri particolari al ‘suo’ Fabio Fazio per il 57esimo compleanno: “Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà”. Questo il messaggio inviato tramite Instagram corredato da una foto che, come potete vedere qua sotto, è tutto un programma…

Risultato? Oltre centomila mi piace, commenti con faccine che ridono a crepapelle e l’ennesima conferma di un fatto ormai assodato. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono una coppia ‘de facto’. E pazienza se, nella realtà, il conduttore, scrittore e autore tv è sposato dal 1994 con Gioia Selis. La Littizzetto non ha tutti i torti. Dopo tanti anni insieme alla guida di “Che tempo che fa” il loro feeling ha raggiunto tali livelli che… sembrano davvero marito e moglie!