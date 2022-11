Fabio Fazio, il figlio a Che tempo che fa. Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata che per la cronaca ha conquistato 2,3 milioni di telespettatori con l’11,6% di share, con un picco di 2,7 milioni e del 14,3% e sui social, con 162 mila interazioni, è stato il programma più commentato della serata, uno più che speciale.

Domenica 13 novembre 2022, seduto in prima fila, c’era Michele, 18 anni: è apparso in tv per la prima volta. Non appena raggiunta la maggiore età il ragazzo ha voluto prendere parte come ospite allo storico talk show per sostenere il famoso papà che, nonostante sia abituato ad avere a che fare con personaggi di fama mondiale è apparso molto emozionato dalla sua presenza.

Leggi anche: Luciana Littizzetto choc in diretta, le parole per Fabio Fazio a Che tempo che fa





Fabio Fazio figlio a Che tempo che fa: la prima volta in tv di Michele

E per prima cosa ha subito messo in guardia la collega Luciana Littizzetto invitandola a ‘regolarsi’: “In prima fila c’è il mio bambino, stai attenta a quel che dici”, ha detto Fabio Fazio ridendo. Un attimo dopo ecco che la regia di Che tempo che fa inquadra il ragazzo. Michele applaude e accenna un sorriso, come detto questa era la sua prima volta sul piccolo schermo.

E probabilmente anche la prima volta che il pubblico di Fabio Fazio lo vedeva, vista la riservatezza del conduttore Rai savonese. Michele è il figlio primogenito avuto da Giorgia Selis, la donna che ha sposato nel 1994 e che è estranea al mondo dello spettacolo. Classe 2004, Michele ha una sorella nata nel 2009, Caterina.

Proprio di recente il conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha parlato del rapporto speciale che ha con i due figli: “Sono molto papà. La loro esistenza è la ragione della mia. Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c’è sopra Genova. Caterina va al liceo scientifico, con lei faccio assistenza compiti”.