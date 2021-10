“C’è anche lui”. Fabio Fazio, il vero colpaccio: l’ospite top in studio, a Che tempo che fa

Un ospite internazionale dietro l’altro per Fabio Fazio. Il suo Che tempo che fa colleziona un altro colpaccio dopo Quentin Tarantino, intervistato la scorsa settimana, o di Brian May che ha aperto la stagione della trasmissione. Brian May, con la nuova edizione del suo libro “Queen in 3D”, pubblicato in Italia da Gremese, regala al pubblico un punto di vista interno e personale di una delle più grandi rockband della storia tramite immagini e parole dello stesso May. Attraverso la sua passione per la fotografia in 3D, May racconta i Queen sia sul palco che dietro le quinte, dagli anni ’70 ai giorni nostri, con aneddoti esclusivi e 300 foto stereoscopiche scattate con la sua speciale stereocamera, tra cui molte inedite, come quelle sul set di “Bohemian Rhapsody”, film vincitore di 4 premi Oscar nel 2019.

Il grande regista ha raccontato di quando prese a pugni Bob Dylan. “Io andavo in una palestra che era di proprietà di Bob Dylan, mi allenavo lì – ha iniziato a raccontare l’ospite di Fazio-. Qualche volta c’era anche lui. Un giorno il mio istruttore mi ha detto: perché non provi con Bob e fai la sua ‘controfigura’? Io quindi non davo pugni, ne prendevo da lui”. Il regista insomma ha detto che lui aiutava Dylan nell’allenamento: “Lui doveva allenarsi più di me, ma quando non teneva la posizione giusta, davo io il pugno. Quindi era lui che pestava me e io lo aiutavo”.

Dopo il racconto, sono continuate le risate in studio. Il presentatore ha fatto anche un’altra domanda, definendola una “domanda all’italiana”: “C’era un’assicurazione forte su tutti e due? Se vi foste fatti male a vicenda, sarebbe stato un guaio grosso”. Tarantino, però, ha risposto ridimensionando la vicenda e rassicurando tutti: “No no, nessuno era così violento nei confronti dell’altro”.





Insomma il colpo messo a segno da Fabio Fazio è Ed Sheeran, noto e popolare cantante britannico. L’artista, vincitore di 4 Grammy, 6 Brit Awards e 7 Billboard Awards, presenterà in anteprima italiana il suo nuovo album, “=”, in uscita il prossimo 29 ottobre. In particolare, si esibirà live con il singolo “Bad Habits”, che ha ottenuto il doppio disco di platino in Italia ed è stato in vetta alla classifica inglese per ben 11 settimane consecutive.

Non è la prima volta di Ed Sheeran da Fabio Fazio. Ci era già stato quattro anni fa su invito del padrone di casa e di Luciana Littizzetto. Qualche giorno fa, inoltre, si è parlato molto di Fazio per una frecciatina lanciata da Massimo Giletti durante la puntata di Non è l’Arena su La7. Dopo una mancata intervista al governatore della Campania Vincenzo De Luca, infatti, Giletti aveva detto: “Lo vedremo seduto da Fazio. Magari da Fazio darà la risposta su cosa sta succedendo”. Il riferimento era all’inchiesta sulle cooperative sociali riguardante la città di Salerno.